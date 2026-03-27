Raya iz kultnog sitcoma svi su voljeli, no iza uspjeha krila se drama koju mnogi ne znaju

Ray Romano, legendarni komičar i zvijezda serije "Svi vole Raymonda", postao je djed, a njegova dugogodišnja karijera i dalje ostaje obilježena uspjehom na televiziji, filmu i stand-up sceni.

Ray Romano, jedan od najpoznatijih televizijskih komičara, doživio je poseban životni trenutak – prvi put je postao djed. Njegova kći Ally nedavno je rodila sina Rexa Romana Wilezola, čime je slavna obitelj dobila novog člana, a Romano novu, emotivnu ulogu izvan reflektora.

I dok ga publika danas poznaje kao uspješnog glumca i komičara, njegov put do vrha bio je sve samo ne jednostavan.

Prije velikih televizijskih projekata i slave, Romano je godinama gradio karijeru korak po korak, tražeći svoje mjesto u svijetu zabave i razvijajući prepoznatljiv stil koji će ga kasnije proslaviti.

Rođen je 21. prosinca 1957. u Queensu u New Yorku, u radničkoj obitelji talijanskog podrijetla. Kao mladić nije odmah krenuo u glumačke vode – radio je razne poslove, uključujući i prodaju, prije nego što je otkrio ljubav prema stand-up komediji.

Krajem osamdesetih počeo je nastupati po klubovima, a njegov prepoznatljiv stil – humor temeljen na svakodnevnim obiteljskim situacijama – brzo je osvojio publiku. Karijeru je gradio postupno, istovremeno razvijajući stand-up i televizijske projekte. Veliki preokret dogodio se kada ga je primijetio David Letterman, što mu je otvorilo vrata nacionalne televizije.

Ubrzo je dobio vlastitu seriju koja će ga lansirati među najveće zvijezde.

Sitcom "Svi vole Raymonda" emitirao se od 1996. do 2005. i postao jedan od najuspješnijih obiteljskih serijala svih vremena. Romano je u seriji glumio verziju samoga sebe – sportskog novinara koji se nosi s obiteljskim životom, dominantnom majkom i svakodnevnim bračnim izazovima. Serija je osvojila brojne nagrade, uključujući Emmyje, a i danas se smatra jednim od najboljih sitcoma ikad.

Osim televizije, Romano je ostavio veliki trag i u animiranom filmu. Posudio je glas simpatičnom mamutu Mannyju u franšizi "Ledeno doba" (Ice Age), koja je postala globalni hit i približila ga mlađoj publici.

Nakon završetka "Raymonda", Romano nije nestao – naprotiv, pažljivo je birao projekte. Pojavljivao se u filmovima poput "The Big Sick" i "The Irishman", gdje je pokazao i ozbiljniju, dramatičnu stranu svoje glume. Također se okušao i na Broadwayu, čime je dodatno proširio svoj umjetnički izraz.

Od 1987. u braku je sa suprugom Annom, s kojom ima četvero djece. Obitelj mu je uvijek bila u središtu života, što se često odražavalo i u njegovom humoru. Sada, s dolaskom unuka Rexa, Romano ulazi u novo životno poglavlje – ono djeda.

Prije nekoliko godina imao je zdravstvenih problema (začepljenje glavne arterije), zbog kojih je bio hospitaliziran.

"Ugradili su mi stent", rekao je Romano u podcastu "WTF with Marc Maron" 2023. godine. Ispričao je i kako je 20 godina imao visoki kolesterol te da mu je liječnik odavno savjetovao da počne piti tablete, no on ga je odlučio sniziti zdravom prehranom, ali nije bio dovoljno discipliniran.

Poznat po skromnosti i prizemljenosti, Romano je često isticao kako mu slava nikada nije bila važnija od obitelji. Njegov humor i danas ostaje autentičan, a publika ga cijeni zbog iskrenosti i sposobnosti da obične životne situacije pretvori u nešto univerzalno.

Ray Romano možda je najpoznatiji kao televizijski otac kojeg svi vole, ali danas ima novu ulogu koja mu očito jednako znači.

