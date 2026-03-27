Bujne obline teniska zvijezda oslobodila je u tijesnom bikiniju, komentari gore: ''O moj Bože...''

Američka tenisačica Danielle Collins zapalila je društvene mreže fotografijom u oskudnom bikiniju iz sunčanog Miamija, no iza atraktivnog izgleda krije se i impresivna sportska priča.

Američka teniska zvijezda Danielle Collins ponovno je privukla pažnju javnosti, ovaj put ne na terenu, već na društvenim mrežama.

Bivša finalistkinja Australian Opena u srijedu je na Instagramu podijelila fotografije iz Miamija, gdje je pozirala u oskudnom ljubičastom bikiniju. Atraktivna sportašica uživala je u sunčanom danu, a njezin modni odabir nije prošao nezapaženo.

Fanovi su odmah zatrpali objavu komplimentima, oduševljeni njezinim izgledom. U komentarima su se mogli pročitati reakcije poput: ''Pala mi je vilica'', ''Apsolutni model, o moj Bože'', ''Miami ti dobro stoji'', ''Wowza!'', ''Otkud sad ovo'', ''Danimal'' i ''To je sjajan izgled!''.

Collins, rođena 13. prosinca 1993. na Floridi, već godinama gradi uspješnu profesionalnu karijeru na WTA Touru. Široj publici najpoznatija je postala 2022. godine kada je igrala finale Australian Opena, jednog od četiri najveća teniska turnira na svijetu. Iako je tada poražena od Australke Ashleigh Barty, taj rezultat ostaje njezin najveći uspjeh u karijeri.

Prije nego što je zakoračila među profesionalke, Collins je dominirala američkom sveučilišnom scenom. Nastupajući za University of Virginia, čak je dva puta osvojila NCAA naslov, čime se svrstala među najuspješnije studentske tenisačice u povijesti.

Na terenu je poznata po agresivnom stilu igre, snažnim udarcima i izraženom borbenom karakteru, a njezin temperament često dolazi do izražaja u ključnim trenucima mečeva. Upravo ta kombinacija energije i samopouzdanja čini je jednom od zanimljivijih figura na touru.

Osim sportskih uspjeha, Collins je zadobila simpatije javnosti i zbog iskrenosti. Otvoreno je govorila o borbi s endometriozom, zdravstvenim problemom koji može značajno utjecati na kvalitetu života, ali i sportsku karijeru.

