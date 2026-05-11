Stara fotografija ministra Vlajčića privukla pažnju: Pogledajte kakav je bio kao mladić

Ministar David Vlajčić povodom Majčina dana podijelio je dirljivu fotografiju iz mladosti uz emotivnu posvetu svojoj majci, a mnogi su primijetili kako se tijekom godina promijenio.

Na staroj obiteljskoj fotografiji pozira sa svojom majkom i bratom, a pratitelji su odmah primijetili koliko se ministar tijekom godina malo promijenio.

''Jedna iz arhive koja mi je posebno draga. Fotografija na kojoj se ni danas ne zna tko je na koga ponosniji'', započeo je Vlajčić opis.

U nastavku je iskreno progovorio o svojoj majci i svemu što je prošla kako bi njemu i njegovu bratu omogućila bezbrižno djetinjstvo unatoč teškim ratnim okolnostima.

''Za svoju majku mogu reći ono što ne mogu za mnogo ljudi: nema ni trunku zla u sebi i oprostit će milijun puta ako treba. Preživjela je stvari koje mnogi ne bi mogli ni zamisliti. Sebe je zakidala da bratu i meni ništa ne nedostaje, da usred rata imamo bezbrižno djetinjstvo koliko je god to bilo moguće'', napisao je.

Dodao je i kako je upravo od nje naučio što znači bezuvjetna ljubav.

''Od nje sam naučio što je bezuvjetna ljubav. Tata ti da samopouzdanje i snagu, a mama te nauči kako ostati čovjek'', zaključio je ministar te svim majkama čestitao njihov dan, a svojoj majci uputio posebno hvala.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije i komentare podrške, a mnogi su pratitelji istaknuli kako je riječ o jednoj od najiskrenijih i najemotivnijih objava koje je političar podijelio na društvenim mrežama.

Prošle godine ministar je ekipu IN magazina ugostio u svom vinogradu. Što nam je otkrio o obitelji i svom odrastanju te karijeri prije Sabora, pogledajte OVDJE.

