Nova uloga našeg ministra poljoprivrede: Za blagdan svetog Vinka postao kum

Danas je blagdan svetog Vinka, za vinogradare poznat kao Vinkovo ili Vincekovo. Ovime se označava početak vinogradarske godine. Krsti se vinograd, a svaki treba i jednog kuma. Upravo se u toj ulozi našao i Ministar poljoprivrede David Vlajčić. Detalje ima naša Dijana Kardum.

Sveti Vinko jedan je od pet zapovjednih vinogradarskih blagdana. Uz njega je precizno propisan i obred koji valja obaviti - okititi trsje kobasicama ili kojim drugim suhim mesom, a nakon toga trsje probuditi obrezivanjem i poškropiti ga starim vinom.

''On je naš zaštitnik, tako da moramo bit oprezni koga biramo da to bude netko tko će nas štititi. Zaštitnik vinogradara, vinara, zazivamo ga da nas čuva od mraza, tuče i da nam podari bogatu godinu''.

In Magazin: ministar u vinogradu - 1 Foto: In Magazin

Svaki vinogradar, bez obzira na snijeg i hladnoću, na Vincekovo mora doći do trsa i na njega objesiti kobasice. One simboliziraju želju da trs donese što više ploda. Vinograd treba i krstiti, a uz svako kršenje, ide kum. Kum vinograda Agonomske škole u Zagrebu postao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

''Uloga kuma vinograda je odgovornost da kako se radi o školi da daje jednu vjeru učenicima da bude tu i prati razvoj tog vinograda, vidjeli smo da je to mali vinograd sa 100 trsova, ali na kojem će učenici moći razvijati svoja znanja vezano za vinogradarstvo i vinarstvo'', govori David Vlajčić, ministar poljoprivrede.

David Vlajčić Foto: In Magazin

Običaji za ovaj blagdan ne razlikuju se previše od mjesta do mjesta.



''Običaj je gotovo identičan tako da se obreže, posveti na taj jedan simboličan način sa svećenikom i prigodnom molitvom, jedan uobičajen način krene u novu sezonu'', kaže David.

Tradicionalno se vjeruje da će blagoslov donijeti kvalitetno vino i obilnu berbu. Vinogradari nazdravljaju, zahvalni za proteklu, nadajući se plodonosnoj budućoj berbi. Drugačije nije ni u školi.



''Imamo zapravo dva vinograda. Ovaj školski vinograd koji ima nekih 100-injak trsova, a jedan veći proizvodni vinograd imamo u Jazbini, na pokušalištu fakulteta gdje naši učenici brinu o 1600 trsova iz kojih uzgajaju grožđe pa prerađuju u vino'', objasnio je Ivica Marinić, ravnatelj Agronomske škole.

In Magazin: ministar u vinogradu - 2 Foto: In Magazin

''To su učenici koji dolaze iz 15 različitih županija i tu grada Zagreba, učenici koji možda nisu imali doticaja s vinovom lozom, s vinom vjerojatno jesu u obitelji pošto smo mi takva zemlja kod nas se vino konzumira. To su učenici koji su uzbuđeni. Znači prvi put kad odlaze primjerice na fakultet budu malo uplašeni, poslije pitaju profesorice kad idemo opet, kad idemo opet i oni stvarno vole i uživaju i trudimo se da to bude i kroz pjesmu i veselje''.

Nakon što obrade vinograd, i ovdje se proizvodi vino.



''Probali smo malo i na ovoj hladnoći je bilo jako dobro'', govori ministar.

Za ministra je povratak u školu vratio neke uspomene, iz vremena kad je i sam radio u jednoj.



''Kao njihov bivši kolega radio sam u srednjoj školi 2012. - 2018. Bilo mi je zadovoljstvo pozdravit sve kolege, moram iznabrajat da su to osim nastavnika i stručnih suradnika, stručni suradnici, knjižničar, pedagog, računovođa, spremačica, kućni majstor, vidio sam da me vide kao jednog od njih, tako sam se i predstavio. Nikad obrazovanje neće izać od mene'', otkrio nam je ministar.

Uz blagoslov trsa, pjesmu i čašu vina, vinogradari simbolično otvaraju novu sezonu. S nadom u obilnu berbu i kvalitetno vino, poruka je jasna – vinograd se ne čuva samo rukama, već i srcem.

