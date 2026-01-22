Pretraži
svaki vinograd treba kuma

Nova uloga našeg ministra poljoprivrede: Za blagdan svetog Vinka postao kum

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 19:06 inMagazin komentari
David Vlajčić David Vlajčić Foto: In Magazin

Danas je blagdan svetog Vinka, za vinogradare poznat kao Vinkovo ili Vincekovo. Ovime se označava početak vinogradarske godine. Krsti se vinograd, a svaki treba i jednog kuma. Upravo se u toj ulozi našao i Ministar poljoprivrede David Vlajčić. Detalje ima naša Dijana Kardum.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
David Vlajčić, Nova uloga našeg ministra poljoprivrede: Za blagdan svetog Vinka postao kum
svaki vinograd treba kuma
Nova uloga našeg ministra poljoprivrede: Za blagdan svetog Vinka postao kum
Film ''Sinners'' nominiran za Oscara oborio je sve rekorde i ispisao povijest Hollywooda
oborio rekord
Povijest je ispisana: O čemu govori film koji je osvojio čak 16 nominacija za Oscara?
Grupu Cambi napustio dugogodišnji član, otkrivamo razloge odlaska i tko će ga zamijeniti u bendu
zanimljiva priča
Grupu Cambi napustio dugogodišnji član, otkrivamo razloge odlaska i tko će ga zamijeniti u bendu
Boban Rajović odveo suprugu u Floridu
imaju troje djece
Zbog Bobana je pobjegla od kuće: Supruga zvijezde regije danas je njegova najveća podrška
Natali Rade podvrgnula se estetskoj korekciji koju je dugo željela
''možda će vas malo šokirati...''
Sestra naše pjevačice podvrgnula se estetskoj korekciji, koju je dugo željela: ''Napokon sam skupila hrabrosti''
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more
trenutak koji se pamti!
Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara
David i Victoria Beckham neće obnoviti odnos sa sinom
bijesni i slomljeni
David i Victoria povukli crtu - donijeli su odluku koja bi mogla promijeniti obiteljsku dinamiku
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev emotivnom objavom čestitala rođendan majci
ma koliko godina ima!?
Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
Kako izgleda soba na brodu u kojoj spava Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici?
na brodu
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ilegalne građevine Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama moraju se rušiti
PRIČA PROVJERENOG
Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, poznato što će biti s građevinama
Tedros: Američko povlačenje iz WHO-a je gubitak za sve
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Provala i vandalizam u Veleposlanstvu Indije u Zagrebu
Incident u Zagrebu
Upali u Veleposlanstvo Indije u Zagrebu, doznajemo detalje
show
Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more
trenutak koji se pamti!
Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara
David i Victoria Beckham neće obnoviti odnos sa sinom
bijesni i slomljeni
David i Victoria povukli crtu - donijeli su odluku koja bi mogla promijeniti obiteljsku dinamiku
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
Što kažete?
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Preslatko!
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
tech
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Toplo-hladno; bi - ne bi
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Mnogi će je koristiti
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Razmislite prije klikanja
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
sport
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
ehf istražuje slučaj
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
Niko Janković se sukobio s trenerom Sanchezom, Rijeka ga izbacila iz momčadi!
Kap je prelila čašu
Rijekina zvijezda sukobila se s trenerom: Izbačen je iz momčadi, uskoro napušta klub?!
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
ovo se rijetko događa
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
tv
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
Daleki grad: Odlučila je unuku reći ono što svi skrivaju od njega – Njegov otac je ipak živ!
DALEKI GRAD
Odlučila je unuku reći ono što svi skrivaju od njega – Njegov otac je ipak živ!
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
putovanja
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Neobičan prizor usred glavnog grada: Stablo u Zagrebu na kojem živi dvadesetak sova ušara
HU-ra!
Neobičan prizor usred glavnog grada: Stablo u Zagrebu na kojem živi dvadesetak sova ušara
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela u kojem nema sudaranja s turistima
Skriveni biser
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela koje živi kao i prije 50 godina
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Trećina američkih milijunaša razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa – evo gdje bi otišli
Potaknuti strahom
Trećina američkih milijunaša razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa – evo gdje bi otišli
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
Diljem svijeta
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
lifestyle
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Soba za svaki horoskopski znak
Ima smisla
Uredile smo sobu za svaki horoskopski znak, recite nam jesmo li pogodile
Catherine Middleton u gležnjačama Tod's ravnog đona 2026.
Ugodne za nošenje
Gležnjače u kojima se Catherine Middletone rijetko kad viđa - ove su baš praktične za zimu i led
sve
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
ehf istražuje slučaj
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
Što kažete?
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene