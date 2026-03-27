Američki trenutak Rozge: Sa svima dobro znanim muškarcem zapjevala stari hit Magazina

Snimka koja se pojavila na profilu Jelene Rozge brzo je izazvala reakcije fanova i podsjetila na dobro poznate stihove.

Naša pjevačica Jelena Rozga ovih dana živi pravu američku epizodu, spajajući veliku sjevernoameričku turneju s kratkim predahom u hollywoodskom okruženju.

Svoje trenutke iz Los Angelesa podijelila je i na Instagramu, gdje je objavila video u kojem je zapjevala s kolegom glazbenikom Rokom Blaževićem.

U opuštenoj atmosferi zajedno su izveli pjesmu ''Ljube se dobri, loši, zli'', a njihova spontana izvedba brzo je privukla pažnju i simpatije pratitelja.

Jelena Rozga, Roko Blažević

''Ljubav i samo ljubav. Vidimo se sutra u New York-u, a u subotu Chicago. Hvala mom dragom prijatelju Roku'', napisala je Jelena uz video, a iza nje se nazirao i slavni natpis ''Hollywood''.

Jelena Rozga

Ispod videa nizali su se komentari jedan za drugim.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bila je zvijezda domaćih sapunica, a njezina nova fotka vratila je uspomene s malih ekrana

''Savršeni oboje'', ''Milina mi vas za gledati'', ''Duo koji nismo znali da trebamo'', ''Kako ste dobri'', ''Ljubav'', ''Wauuu'', ''Obožavam'', ''Savršeni'', ''Bravo'', ''Fantastična Jelena, a i Roko'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jelena Rozga, Roko Blažević

Inače, Roko je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu sa samo 19 godina, a potom je život i karijeru preselio u Los Angeles. Tamo je završio studij i stekao titulu profesora pjevanja i vokalnog performansa, a više detalja donosi prilog našeg IN magazina OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Srpska zvijezda naglasila ženstvene obline u izazovnoj mini-kreaciji s resicama

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Paparazzo fotke Ronaldove Georgine ipak su nešto drugačije od onih na njezinu Instagramu

Pogledaji ovo Nekad i sad Svijet je osvojila ulogom razmažene tinejdžerice, a iza kulisa slave borila se s poremećajima u prehrani