Zbog preuskog korzeta koji je naglasio dekolte sve oči bile su uprte samo u nju

U upečatljivoj crvenoj haljini Tori Spelling odmah je privukla pažnju na crvenom tepihu. Odvažan kroj s dubokim dekolteom i prozirnim detaljima dodatno je naglasio njezinu figuru, dok visoki prorez nije prošao nezapaženo.

Tori Spelling, najpoznatija po ulozi Donne Martin u teen seriji "Beverly Hills, 90210", privukla je veliku pažnju na dodjeli iHeartRadio Music Awards u Los Angelesu, gdje se pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini koja nije mogla proći nezapaženo.

52-godišnja zvijezda stigla je na crveni tepih u odvažnom izdanju inspiriranom korzetom, koje je naglasilo njezinu figuru i privuklo poglede okupljenih.

Tori Spelling Foto: Profimedia

Haljina je bila posebno upečatljiva zbog uskog, dubokog dekoltea i korzetnog kroja koji je isticao siluetu, dok su prozirni detalji u predjelu trbuha dodatno naglasili cijeli look.

Dramatični ukrasi u obliku ruža i izražene linije dali su haljini snažan vizualni dojam, dok je visoki prorez na suknji otkrio noge i zaokružio glamurozno izdanje. Izgled je upotpunila srebrnim platformama i upečatljivim nakitom.

Njezin izlazak na crveni tepih dolazi nedugo nakon što je progovorila o nagađanjima i komentarima o svom izgledu, koji se sve češće pojavljuju, piše Daily Mail. Iako priznaje da je takve reakcije pogađaju, jasno daje do znanja da zbog njih ne namjerava mijenjati svoj izgled.

