Isklesano tijelo anđelice potvrđuje njen status jednog od najvećih modela današnjice

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, Candice Swanepoel, privukla je pažnju javnosti predstavljanjem nove kolekcije kupaćih kostima koja već osvaja modni svijet.

Svjetski poznata manekenka Candice Swanepoel predstavila je novu kolekciju kupaćih kostima svog brenda Tropic of C, koju je realizirala u suradnji s kultnim modnim gigantom Victoria’s Secret.

Swanepoel, koja godinama nosi revije ovog slavnog brenda i slovi za jedno od njegovih najprepoznatljivijih lica, još jednom je dokazala zašto je modna ikona. Nova kolekcija donosi minimalistički, ali zavodljiv dizajn, s naglaskom na prirodne tonove, ženstvene krojeve i održive materijale – vrijednosti koje su zaštitni znak njezinog brenda.

Posebnu pažnju privukle su kampanjske fotografije u kojima Candice sama nosi modele iz kolekcije. Svojom prepoznatljivom isklesanom figurom i besprijekornim stilom oduševila je obožavatelje diljem svijeta, potvrđujući status jedne od najatraktivnijih žena modne scene.

Candice Susan Swanepoel rođena je 20. listopada 1988. u mjestu Mooi River, u provinciji KwaZulu-Natal u Južnoj Africi. Odrasla je na farmi, u obitelji koja vuče korijene iz afrikanerske zajednice (otac Willem rodom je iz Zimbabvea, majka Eileen britanskog je podrijetla). Već kao tinejdžericu, sa samo 15 godina, otkrio ju je u Durbanu na tržnici modeling skaut i otada počinje njezin uspon.

U modeling karijeri surađivala je s brojnim velikim imenima modne industrije — na pistama i u kampanjama — a od 2010. postaje Victoria’s Secret Angel.

Candice Swanepoel (Foto: AFP)

S obzirom na to da je godinama nosila revije za Victoria's Secret, Candice je isklesala tijelo do savršenstva, a mnogi su je nazivali najljepšom ženom ovog poznatog brenda, uz bok Adriani Limi.

Nakon odlaska iz Victoria's Secreta Candice je otvorila svoje poduzeće Tropic of C, koje se bavi proizvodnjom kupaćih kostima inspiriranih prirodom i ženskim tijelom, a svi kostimi i pakiranje u kojima dolaze napravljeni su od materijala koji se mogu reciklirati i koji ne štete okolišu.

Candice Swanepoel

Jedan od vrhunaca karijere bila je 2013. kada je nosila legendarni ''Fantasy Bra'' vrijedan više milijuna dolara.

Tijekom godina rangirana je među najbolje plaćenim modelima svijeta — u 2016. godini našla se na 8. mjestu Forbesove liste najunosnijih.

Candice Swanepoel (Foto: AFP) Foto: Afp

Candice Swanepoel (Foto: AFP) Foto: Afp

Candice je dugi niz godina bila u vezi s brazilskim modelom Hermannom Nicolijem, kojeg je upoznala još dok je bila tinejdžerica. Par se zaručio 2015. nakon višegodišnje veze te je dobio dvojicu sinova, Anacana i Ariela. Ipak, 2018. godine objavljeno je da su se razišli.

