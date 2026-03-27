Strahoviti prizori s Tuškanca: Nikolina Pišek pokazala što je napravilo nevrijeme kod njezina doma

Nikolina Pišek objavila je prizore razornog nevremena s Tuškanca, dok je oluja diljem Zagreba uzrokovala veliku štetu, kolaps prometa i brojne intervencije.

Nikolina Pišek na društvenim mrežama pokazala je posljedice snažnog nevremena koje je pogodilo područje oko njezina doma.

Na Instagram Storyju objavila je fotografije iz susjedstva i vlastitog dvorišta, na kojima se vide srušena stabla, razbacane grane i nered koji je iza sebe ostavila oluja.

Prizori s Tuškanca, gdje su stabla čupana iz korijena, iznenadili su i uznemirili mnoge, a razmjere štete jasno se vide i bez puno dodatnog objašnjenja. Čini se da je, srećom, stradala uglavnom imovina, no ovakve situacije još jednom pokazuju koliko priroda može biti nepredvidiva.

"Tuškanac, zaobilazite dok se ne sanira", napisala je uz fotografiju na kojoj je drvo palo na crni Mercedes, dok je uz prizor iz vlastitog dvorišta dodala: "Kod nas doma, dalje se klima".

Prizori koje je podijelila Nikolina Pišek tek su dio štete koju je nevrijeme ostavilo diljem Zagreba. Zbog opasnih vremenskih uvjeta i crvenog meteoalarma otkazana je nastava u svim školama, dok je Centar 112 u kratkom vremenu zaprimio gotovo tisuću poziva. Prema prvim informacijama, oštećeno je više od 150 vozila i preko 50 krovova, među njima i onaj na Košarkaškom centru Dražen Petrović.

