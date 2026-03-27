Kako izgleda sin Phoebe iz Prijatelja? Zbog njene trudnoće mijenjali su scenarij serije

Sin Lise Kudrow, Julian Murray Stern, ukrao je svu pažnju na jednom glamuroznom događanju, gdje se rijetko pojavljuje u javnosti.

Lisa Kudrow ovih je dana privukla pažnju na jednom javnom događanju – i to ne samo zbog svog prepoznatljivog šarma, već i zato što je uz sebe imala posebnu pratnju.

Slavna glumica prvi je put nakon duljeg vremena u javnosti pozirala sa 27-godišnjim sinom Julianom Murrayjem Sternom, koji je mnoge iznenadio svojim izgledom i pojavom.

Na crvenom tepihu majka i sin djelovali su opušteno i nasmijano, a bilo je očito koliko su bliski. Julian, koji inače rijetko izlazi u javnost, pokazao se kao pravi džentlmen – elegantan u klasičnom odijelu, dok je Lisa zablistala u crnoj kombinaciji s uzorkom.

Iako je Lisa Kudrow godinama jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda zahvaljujući ulozi Phoebe u kultnoj seriji ''Prijatelji'', svoj privatni život uvijek je držala podalje od reflektora. Upravo zato ovakva pojavljivanja s obitelji izazivaju dodatnu pažnju javnosti.

Julian Murray Stern danas je odrastao mladić i sve češće se spominje u kontekstu filmske industrije, no zasad uspješno izbjegava medijsku pompu. Diplomirao je na USC School of Cinematic Arts, a radi kao montažer i glumac te se povremeno pojavljuje i na crvenim tepisima uz majku, no uglavnom vodi diskretan život daleko od reflektora.

Kada je Lisa Kudrow tijekom snimanja četvrte sezone serije "Prijatelji" otkrila da je trudna, producenti su se našli pred istim izazovom: sakriti trudnoću ili je uključiti u radnju? Umjesto klasičnog televizijskog rješenja sa širokom odjećom i pažljivo kadriranim scenama, odlučili su napraviti nešto hrabrije — pretvoriti je u jednu od najemotivnijih priča serije.

Kudrow je saznala da čeka dijete krajem treće sezone i odmah je vijest podijelila s kreatorima serije, Martom Kauffman i Davidom Craneom. Prema njihovim kasnijim izjavama, nisu željeli skrivati trudnoću jer su smatrali da bi to bilo neprirodno i komplicirano za produkciju.

No Kudrow je u početku imala bojazan — trudnoća je još bila u ranoj fazi i postojala je mogućnost komplikacija. Producenti su je uvjerili da će, ako bude potrebno, prilagoditi scenarij. Kako Phoebe nije imala partnera u to doba, tradicionalna trudnoća ne bi imala smisla, a autori još nisu bili spremni uvesti dijete u dinamiku grupe.

No rješenje je bilo genijalno i potpuno u skladu s Phoebeinim likom: ona postaje surogat-majka za svog polubrata Franka Jr. i njegovu suprugu Alice.

"Bila sam trudna s njim kada sam snimila scenu za epizodu koja je prijavljena za Emmy. I imala sam trudnički mozak i to je bilo prije nego su svi išli za Englesku, a ja nisam mogla ići jer sam bila trudna, kao i Phoebe. I nisam se mogla sjetiti nijednog dijaloga, a bilo je kasno, negdje 1 ili 2 u noći i morali su mi govoriti svaku rečenicu, riječ po riječ. I osvojila sam Emmy", ispričala je jednom prilikom, dodavši kako njezin sin također osjeća odgovornost za njezinu nagradu.

