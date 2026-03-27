Saša Matić stiže u Arenu Varaždin: "Siguran sam da ćemo stvoriti posebnu večer"

Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Saša Matić, u sklopu aktualne turneje dolazi u Arenu Varaždin gdje će prirediti večer ispunjenu emocijama, vrhunskom produkcijom i pjesmama koje publika već godinama nosi sa sobom.

"Dragi moji, jedva čekam da se družimo 5. prosinca u Areni Varaždin. Siguran sam da ćemo zajedno stvoriti jednu posebnu večer ispunjenu emocijama i pjesmama koje svi volimo. Varaždin ima divnu publiku i zato mi je posebno zadovoljstvo ponovno doći", poručio je Saša putem Extra FM-a.

Publika će imati priliku uživati u hitovima poput "Kralj izgubljenih stvari", "Poklonite mi nju za rođendan", "Nađi novu ljubav" i "Samo ovu noć", koji su tijekom godina postali nezaobilazan dio regionalne glazbene scene.

Svojim prepoznatljivim vokalom i iskrenom emocijom, Matić godinama gradi poseban odnos s publikom, a svaki njegov koncert donosi jedinstvenu atmosferu.

Uz bogat katalog pjesama, priznaje kako mu je upravo odabir repertoara jedan od najvećih izazova.

"Uvijek mi je briga što izabrati, što ćemo svirati, a što odbaciti... Tako da tu playlistu stalno mijenjam. Zna se dogoditi da je promijenim i nekoliko puta. Kad napokon napravim konačan popis, moji iz benda me pitaju: 'Dobro, Saško, je li ovo sad konačno?’ A ja im kažem: 'Nije'", rekao je kroz osmijeh.

Iza njega su i dva spektakularna, produkcijski impresivna koncerta u Areni Zagreb, održana u prosincu, koji su dodatno potvrdili njegov status jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

Prije varaždinskog koncerta, publika će ga moći slušati u riječkoj Dvorani Zamet 25. travnja te u osječkom Gradskom vrtu 2. svibnja.

