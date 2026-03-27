Naša radijska voditeljica pokazala s kakvom se preprekom suočila na putu do posla!

Voditeljica Nina Slišković Goleš doživjela je jutros nesvakidašnju situaciju na putu do posla, koju je odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Zbog posljedica nevremena koje je stvorilo ogromne probleme diljem Hrvatske, put joj je prepriječilo srušeno stablo, zbog čega nije mogla normalno proći. Umjesto da čeka pomoć, Nina je uzela stvar u svoje ruke i sama se bacila na raščišćavanje prepreke.

Nina Slišković Goleš na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Na Instagramu je najprije objavila fotografiju srušenog stabla uz kratku, ali znakovitu poruku: ''Sretan put do posla svima!''

Ubrzo nakon toga, otkrila je i kako je situaciju riješila.

''Put koji sam raskrčila jutros za doći do posla… Kako ćemo kući, ostaje za vidjeti'', napisala je uz novu objavu.

Nina Slišković Goleš na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Nina Slišković Goleš na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Dok se Nina borila s posljedicama nevremena i osiguravala si prolaz, njezin suprug, voditelj Dnevnika Dino Goleš, odlučio je cijelu situaciju začiniti dozom humora. Napravio je montažu na kojoj Nina izgleda poput radnice Zrinjevca, aludirajući na to da je sama odradila posao komunalnih službi.

''Čime se za to vrijeme bavi moj muž'', našalila se Nina, podijelivši njegovu kreativnu interpretaciju.

Ova simpatična, ali i pomalo izazovna situacija još jednom je pokazala kako se i nepredviđeni jutarnji problemi mogu pretvoriti u zabavnu priču – uz malo snalažljivosti i dobru dozu humora.

Dino Goleš i Nina Slišković - 2 Foto: Nina Slišković/Instagram

Dinu i Nini ljubav se dogodila nakon četiri godine prijateljstva, a vjenčali su se nakon godinu i pol veze.

Par zajedno ima dvojicu sinova - starijeg Šimuna su dobili u veljači 2021. godine, a 2024. godine u srpnju stigao im je i Pavle.

Galerija 3 3 3 3 3

