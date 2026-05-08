Lidija Bačić kakvu ne poznajemo! Atraktivna Splićanka progovorila o svojim duhovnim pjesmama i vjeri

Vjere smo se dotaknuli i s Lidijom Bačić. Mnogi ne znaju da je Lile u svojim glazbenim počecima pjevala u crkvenom zboru. Iza nje je nekoliko duhovnih evergreena, a čak je pobijedila i na festivalu duhovne glazbe Uskrsfest. Lille nam je otkrila što joj danas znači vjera i koliko često odlazi u crkvu. Sve detalje ima naš Davor Garić.

Lidija Bačić Lille uvijek je rado viđena gošća u IN Magazinu, a ovoga puta otvoreno je progovorila o svojim putovanjima, vjeri, glazbenim počecima i svakodnevnim navikama. Otkrila je i kako najviše voli provoditi slobodno vrijeme kada nije na pozornici.

Popularna pjevačica priznala je kako svaki slobodan trenutak koristi za kratka putovanja europskim gradovima, a posljednjih mjeseci posjetila je Pariz, Milano, Barcelonu, Rim i Beč.

"Od prvog mjeseca pa do danas bila sam stvarno posvuda, ali sve su to destinacije gdje let traje do dva sata", ispričala je Lille kroz smijeh te dodala kako joj se trenutačno ne putuje na daleke destinacije. Posebno je istaknula Barcelonu, grad u kojem bi jednog dana voljela imati nekretninu, no kaže kako joj je ovog puta cilj bio jednostavno uživati i puno se šetati.

Osim o putovanjima, Lidija se dotaknula i svoje duhovne strane koju mnogi ne poznaju. Otkrila je kako je tijekom srednjoškolskih dana pjevala u crkvenom zboru te s duhovnim pjesmama čak pobijedila na Uskrsfestu.

"Pa znaš što, mi smo snimali, ja i moj zbor, dvije pjesme koje su stvarno postale baš u duhovnoj glazbi, pa može se reći nekako i evergreeni. To su stvarno lijepe pjesme. ‘Stvoren za nebo’ i ‘Znak pobjede’ i baš su prave uskrsne pjesme. Mi smo s tim pjesmama pobijedili na tadašnjem festivalu", prisjetila se pjevačica pjesama iz 2005. godine

Iako danas, priznaje, ne odlazi u crkvu svake nedjelje kao nekada, kaže kako joj vjera i dalje ima važno mjesto u životu, posebno tijekom velikih blagdana.

"Onda kad sam bila u školi, onda se išlo doslovno svake nedjelje i pjevala sam u crkvenom zboru. Tako da se nije išlo jednom tjedno, nego dva puta tjedno još i probe. Tako sam stalno bila u crkvi. Ne mogu se, kažem, sad pohvaliti da sam previše u crkvi, ali za ove neke važne blagdane svakako. I ispovjediti se i sve tako", rekla je Lille.

Otkrila je i kako nema puno poroka, iako ponekad zapali cigaretu ili popije čašu vina uz večeru.

"Pa nekad iz fore zapalim. To su me ovi iz benda nagovorili. Inače ne pušim. Ali nema svakakvih poroka. Tu i tamo nešto malo popijem i pred nastup naravno malo popijem, malo za glas, ali u slobodno vrijeme nisam da nešto pijem. Osim ako sam u društvu, onda može. Čašica dobrog vina uz dobru večeru, to se ne računa", našalila se.

Dotaknula se i kuhanja te priznala kako zbog užurbanog rasporeda sve češće bira jednostavnija rješenja umjesto dugog kuhanja.

"Kuham ja, ali kad dođeš doma, treba kupiti namirnice, sve pripremiti, kuhati pa poslije čistiti. Zato nekad samo napravim nešto brzo, poput manistre, i gotovo", iskreno je zaključila pjevačica.

