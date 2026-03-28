Evo tko je lijepa Splićanka koja se istaknula na Cvjetnom outfitom s brojnim detaljima

Mlada Splićanka na zagrebačkoj špici je pažnju privukla izdanjem s bogatim detaljima. Čipkaste rukavice i upečatljivo prstenje savršeno su zaokružili njezin styling, dok je zaraznim osmijehom dodatno naglasila cijelu priču.

Đana Smajo pokazala je kako zagrebačka špica može biti savršena kulisa za modno izražavanje. U kombinaciji koja spaja trend i osobni stil, prošetala je centrom grada i privukla pažnju skladnim, ali upečatljivim odabirom komada.

Za šetnju metropolom odabrala je efektan smeđi kaput s naglašenim krznenim detaljima na ovratniku i rukavima, koji je cijelom outfitu dao dozu luksuza i topline. Ispod njega provirivala je svjetlija košulja, dok su široke hlače u sličnom tonu dodatno naglasile opušten, ali promišljen styling.

Đana Smajo Foto: Josip Moler / CROPIX

Poseban detalj bile su čipkaste rukavice i upečatljiv nakit, koji su kombinaciji dali dozu elegancije i ženstvenosti. Look je zaokružila trendi torbicom i jednostavnom obućom, čime je postigla savršen balans između ležernog i dotjeranog.

Pred fotografe je stala dobro raspoložena, a pozirala je i sa kolegicom, pjevačicom grupe Colonija, Ivanom Lovrić.

Đana Smajo, Ivana Lovrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, ovu talentiranu Splićanku nekoliko puta smo gledali na Dori, a 2023. godine pobijedila je u srpskom showu ''IDJ show''. Dans njezina glazbena karijera sve više dolazi do izražaja. Nedavno je objavila pjesmu ''Ostavljam''.

Aktivna je i na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 48 tisuća pratitelja.

