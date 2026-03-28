Preminuo glumac kojeg pamtimo po kultnim ulogama u ''Povratku u budućnost'' i ''Top Gunu''

Glumac James Tolkan, kojeg publika pamti po nizu upečatljivih uloga iz kultnih filmova 80-ih, preminuo je u 94. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je scenarist ''Povratka u budućnost Bob Gale'', istaknuvši da je Tolkan preminuo mirno u svom domu u Lake Placidu u saveznoj državi New York, piše Daily Mail.

Najšira publika pamti ga kao strogog ravnatelja Stricklanda iz serijala ''Povratak u budućnost'', lika koji je obilježio film svojom autoritativnom pojavom i prepoznatljivim replikama. Tu je ulogu igrao kroz sva tri nastavka, ali i u animiranoj verziji, ostavivši snažan trag u jednoj od najvoljenijih filmskih franšiza.

James Tolkan Foto: Profimedia

Veliku popularnost donijela mu je i uloga zapovjednika Stingera u filmu ''Top Gun'', gdje je bio nadređeni likovima koje su utjelovili Tom Cruise i Anthony Edwards. Upravo su te dvije uloge definirale njegovu karijeru i učinile ga jednim od najupečatljivijih glumaca tog razdoblja.

James Tolkan Foto: Profimedia

James Tolkan Foto: Profimedia

James Tolkan Foto: Profimedia

Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga u filmovima poput ''Serpico'' s Al Pacinom, ''WarGamesa'' te ''Love and Death'' Woodyja Allena, a posebno je cijenio suradnju s redateljem Sidneyjem Lumetom. Iako je bio prepoznatljiv na velikom platnu, kazalište je ostalo njegova prva ljubav, pa je nastupao i na Broadwayu, kao i u brojnim televizijskim serijama.

James Tolkan Foto: Profimedia

Njegov životni put bio je obilježen izazovima – odrastao je u teškim okolnostima, rano napustio školu, ali je nakon služenja u američkoj mornarici pronašao svoj put u umjetnosti. Upravo ga je ta odluka odvela prema glumi, koja je postala njegov životni poziv.

James Tolkan Foto: Profimedia

Iza sebe je ostavio suprugu Parmalee, s kojom je bio u braku više od 50 godina.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Senzacija iz Vinkovaca raspametila Beograd! U prepunoj dvorani snimljene i regionalne zvijezde

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zgodna supruga splitskog gradonačelnika zablistala na glazbenoj večeri

Pogledaji ovo Celebrity Njezin prvi javni istup: Matija Cvek i lijepa supruga pružili podršku mladom glazbeniku