Njezin prvi javni istup: Matija Cvek i lijepa supruga pružili podršku mladom glazbeniku

Miriam Cvek inače rijetko viđamo u javnosti, pa je njezin izlazak na pozornicu privukao dodatnu pažnju.

Supruga Matije Cveka, Miriam Cvek, prvi je put javno istupila na velikoj pozornici 33. Porina, gdje se zajedno sa suprugom pojavila kako bi preuzeli nagradu za Jakova Jozinovića.

Mladi glazbenik osvojio je Porin u kategoriji Novi izvođač godine, potvrdivši time status jednog od najperspektivnijih novih imena na sceni.

Galerija 23 23 23 23 23

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

S obzirom na to da nije mogao prisustvovati dodjeli jer je iste večeri imao prvi od sedam koncerata u beogradskom Sava Centru, nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija i Miriam, a njihov zajednički izlazak na pozornicu unio je posebnu toplinu u dvoranu.

Matija Cvek, Miriam Cvek Foto: Instagram

''Jakov je večeras spriječen, ima prvi od sedam koncerata u Sava centru, što je vrlo normalno za jednog novog izvođača. Mislim da od Jakova tek očekujemo ono još najveće, ako je najveće još moguće. veselimo se svakom njegovom uspjehu kao svojem. Hvala ti Jakove što smo dio obitelji, hvala ti što ti čuvamo leđa. Razvali sve i iskoristi svaku priliku koja ti se pruža'', rekao je Cvek.

I Miriam se pritom kratko obratila publici i uputila čestitke Jakovu, otkrivši kako mu najljepše poruke stižu od njihove kćeri Lote. Taj detalj izmamio je osmijehe u publici i dodatno naglasio veliko prijateljstvo između domaćeg para i senzacije iz Vinkovaca.

Matija se kasnije pohvalio fotografijama na društvenim mrežama, gdje je podijelio djelić atmosfere s prestižne dodjele glazbene nagrade.

