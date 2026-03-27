Sjećate se hita ''Danza Kuduro''? Njegov autor karijeru je započeo u crkvi

Don Omar, pravim imenom Ramón Luis Ayala Rodríguez, bio je jedno od najprepoznatljivijih imena globalne glazbene scene 2000-ih. Kao autor megahita ''Danza Kuduro'', pjesme koja i danas puni klubove diljem svijeta, ostavio je neizbrisiv trag u reggaeton kulturi.

Zanimljivo, Don Omar nije odmah krenuo putem svjetske slave. Karijeru je započeo u crkvi kao propovjednik i pjevač, prije nego što je zakoračio u svijet urbane glazbe. Njegov talent prepoznao je Héctor ''El Father'', što mu je otvorilo vrata industrije.

Don Omar - 3 Foto: Profimedia

Don Omar ''Danza Kuduro'' Foto: Profimedia

Pravi proboj dolazi 2003. s albumom The Last Don, a već nekoliko godina kasnije, s albumom King of Kings, Don Omar postaje globalna zvijezda. Upravo u tom periodu reggaeton izlazi iz okvira Latinske Amerike i osvaja svijet, a Don Omar je bio jedan od ključnih igrača tog vala.

2010. godine dolazi pjesma koja će ga obilježiti zauvijek – ''Danza Kuduro''. Kombinacija reggaetona i portugalskog kuduro ritma pretvorila se u globalni fenomen, a pjesma je postala nezaobilazna na zabavama, festivalima i radijskim postajama. Do danas je skupila preko 1,6 milijardi pregleda.

U to vrijeme Don Omar je punio arene, nastupao širom svijeta i čak se pojavio u popularnom filmskom serijalu ''Fast & Furious'', čime dodatno širi svoju prepoznatljivost izvan glazbe.

Don Omar - 4 Foto: Profimedia

Karijeru su obilježila i rivalstva, posebno s Daddy Yankeejem, no dvojica velikana kasnije su zakopala ratne sjekire i zajedno nastupali.

Godine 2017. Don Omar je iznenadio fanove najavom povlačenja iz glazbe. Ipak, pauza nije dugo trajala – već 2019. vraća se na scenu, a 2023. izdaje album Forever King, kojim potvrđuje da još uvijek ima što za reći.

Don Omar - 5 Foto: Profimedia

U privatnom životu Don Omar bio je u braku s novinarkom Jackie Guerrido, no brak je završio razvodom. Otac je troje djece i većinu privatnosti drži podalje od očiju javnosti.

Kroz godine se suočavao i s kontroverzama te pravnim problemima, ali i zdravstvenim izazovima. 2024. je uznemirio fanove objavom da ima rak, no ubrzo je potvrdio da je njegovo stanje pod kontrolom.

Don Omar - 2 Foto: Profimedia

Don Omar - 7 Foto: Profimedia

