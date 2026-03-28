Znate li tko je ova mlada glumica? Pojavila se i u Kumovima

Od Požege do kazališnih dasaka i televizijskih ekrana, Ružica Maurus predano gradi svoju karijeru. Danas je prepoznajemo kao mladu umjetnicu koja uspješno spaja glumu i glazbu, ostavljajući sve snažniji dojam na domaćoj sceni.

Mlada glumica Ružica Maurus prošetala je zagrebačkom špicom u izdanju koje spaja klasičnu eleganciju i moderni prizvuk.

Dugi krzneni kaput u toplim smeđim tonovima dao je cijeloj kombinaciji dozu luksuza, dok je kratka crna haljina diskretno naglasila siluetu. Visoke čizme i klasična torbica dodatno su zaokružile njezino izdanje.

Ružica Maurus Foto: Josip Moler / CROPIX

Mlada glumica trenutačno oduševljava publiku u hit-mjuziklu ''Radio Dubrava''.

Jan Kovačić, Ružica Maurus i Damian Humski Foto: Josip Moler / CROPIX

Ružica Maurus Foto: Josip Moler / CROPIX

Publika ju je imala prilike gledati i našoj seriji ''Kumovi'', u kojoj je ostvarila epizodnu ulogu kao recepcionarka Tamara.

Ružica Maurus u Kumovima Foto: Nova TV

Da je riječ o iznimno talentiranoj mladoj umjetnici potvrđuje i prestižna nagrada Zlatni studio, koju je osvojila 2024. godine u kategoriji za najbolje novo lice zahvaljujući ulozi u predstavi ''Gostioničarka''.

Pogledaji ovo Nekad i sad Donijela poseban sjaj! Naša glumica iznenadila dolaskom na crveni tepih

Ružica Maurus - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Osim glume, Ružica se okušala i u glazbi pa je prije mjesec dana objavila pjesmu ''Rano Duboka''.

27-godišnja Požežanka za naš portal svojedobno je pričala o svom putu u glumi, a detalje pročitajte OVDJE.

Ruzica Maurus Foto: Josip Moler/Cropix

Lijepa Splićanka istaknula se na Cvjetnom outfitom s brojnim detaljima, o kome se radi saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Njezin prvi javni istup: Matija Cvek i lijepa supruga pružili podršku mladom glazbeniku

Nives Celzijus u kratkoj haljini s istaknutim dekolteom prošetala metropolom. Fotografije pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kakva pojava! Pjevačica Colonije zagrebačku špicu pretvorila je u modnu pistu

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Mišići isklesani do savršenstva! Pogledi na plaži bili su prikovani za novopečeni poznati par

Pogledaji ovo Celebrity Nenad Tatarinov progovorio o predrasudama s kojima se susreće nakon životnog zaokreta