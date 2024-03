Tko je zapravo recepcionarka iz Zaglava? Nedavno je postala dobitnica prestižne nagrade, a tek joj je 25 godina!

U popularnoj seriji ''Kumovi'' svoju epizodnu ulogu odigrala je i mlada Ružica Maurus, a za naš portal otkrila je ponešto o sebi i ispričala kako joj je bilo raditi s ekipom najgledanije serije u Hrvatskoj.

Ružica Maurus mlada je hrvatska glumica koja je proteklog tjedna u najgledanijoj hrvatskoj seriji ''Kumovi'' imala epizodnu ulogu. Utjelovila je recepcionarku Tamaru, a za naš portal otkrila je kako joj je bilo provesti snimanje s ekipom popularnih ''Kumova''.

''Oduševila sam se jer su zapravo svi bili jako spremni. Brzo uče tekst i nekom poput mene, kao mladoj glumici je jako korisno imati takva iskustva. U lijepoj i opuštenoj atmosferi gdje se dosta radi i u nekoliko scena koliko smo snimili puno sam naučila od svojih starijih kolega koji su apsolutno predani, brzi i ugodni za mlade glumce te uvijek spremni pomoći i dati savjet. Naravno ekipa koja je iza kamera – redatelji, snimatelji, tonci, rekvizita i šminka također su me apsolutno oduševili jer donose veselu energiju na set, a to jako puno znači'', opisala je Ružica i poručila:

''Uživajte u seriji ''Kumovi'' i pratite i dalje sve što se događa u Zaglavama!''

25-godišnja Ružica nedavno se široj Hrvatskoj javnosti predstavila i na dodjeli nagrada Zlatni studio gdje je pobijedila u kategoriji za najbolje novo lice zbog uloge u predstavi ''Gostioničarka''.

Nama je otkrila kako je tekao njen put prema glumi.

''Išla sam u osnovnu i srednju glazbenu školu i nekako je logičan slijed bio da nastavljam dalje, pošto sam svirala klavir, bisernicu, pjevala po svim mogućim zborovima – i u katedralnom, folklornom i u raznim sastavima, a bavila se i pop pjevanjem. Međutim na jednom druženju sam imitirala, inače sam i prije još kao klinka sam imitirala rodbinu, prijatelje, političare i javne osobe i zabavljala ukućane na taj način. Preko toga sam zapravo shvatila i dobila potvrdu od drugih ljudi da tu ima nekog talenta za glumu. Zatim sam u srednjoj krenula na dramsku i tu sam shvatila možda da bih se voljela time baviti, da me to zanima. Krenula sam na dramsku u Gradskom kazalištu Požega koje je vodila Marijana Matoković i onda sam odlučila odustati od daljnjeg obrazovanja u glazbenom smislu – da ne idem na Muzičku akademiju nego da upišem Akademiju dramskih umjetnosti. Otišla sam na prijemni i hvala Bogu upala sam iz prvog pokušaja. Imala sam, da tako kažem, sreće.''

Na dodjeli Zlatnog studija Ružica je pokazala i da predivno pjeva, a evo i koji su joj ostali hobiji.

''Hobiji su mi gledanje serija, izlasci – znam da to nisu hobiji, ali tako provodim slobodno vrijeme koje nemam. Dakle tako sam nekad provodila slobodno vrijeme. Volim otići u teretanu jednom u pet mjeseci, tu i tamo otići trčati kad sam pod stresom.''

''Zapravo glazba ima veliku ulogu u mom životu, ali ne mogu reći da je to hobi jer na neki način mi je i to posao. Često sam pjevala i održavala svoje koncerte, gažirala, pjevala u restoranima, kafićima i festivalima pa je to isto jako važan dio mog života'', dodaje.

No, unatoč tome što voli glazbu, ne vidi se jednog dana kao pjevačica.

''Zapravo ne. Jednostavno se ne vidim kao autorica nečeg. Mislim da imam talent u glazbi u smislu pjevanja i sluha, ali ne vidim se kao da bih mogla biti autorica neke pjesme i definitivno zasad nemam takvih planova. Ovo pjevanje tuđih pjesama mi odgovara, ali trenutno nemam potrebu za nekom svojom pjesmom.''

Nagradu za svoj rad dobila je kao vrlo mlada osoba, kakva joj je to motivacija za dalje?

''Osjećaj je predivan, posebno zato što je to nagrada publike i uopće cijela ta priča oko te uloge, moje prve prave predstave nakon diplome i prve glavne naslovne uloge, da se već digla takva prašina i da je predstava ''Gostioničarka'' Gradskog kazališta Požega odigrana već 18 puta je ogromna stvar za požeško kazalište, za mene i cijeli naš autorski tim. Jako puno mi to znači i posebno me dirnulo zbog podrške publike i podrške obitelji, rodbine, građana.''

''Taj period gledam zapravo kao neku prekretnicu u životu jer se sve odvilo u kratkom vremenu – i zaposlenje u Komediji i druge neke poslovne ponude koje su se zaista dogodile preko noći. To ću zasigurno pamtiti cijeli život i samu ceremoniju koja mi je bila divna. Lijepo sam se osjećala i puno mi to znači pogotovo zato što je na samom početku karijere jer to ti daje veliki vjetar u leđa, potvrdu, podršku i priliku za dalje'', dodala je.

Osim Zlatnog studija, prošlog mjeseca postala je članica ansambla kazališta Komedija.

''Trenutno radim čak na tri predstave, što se nadam da se neće u budućnosti ponavljati jer je zaista teško organizirati se i tri predstave istovremeno ne bih nikome preporučila, ali zahvalna sam na svim prilikama.''

Evo i što točno sprema.

''Trenutno radim u svom matičnom kazalištu – Komedija, predstavu ''Zapetljani interesi'' u režiji Aleksandra Švabića, čija je pretpremijera 19. a premijera 20. travnja. Zatim radim predstavu ''San Ivanjske noći'' u koprodukciji Gradskog kazališta Požega i Teatra Exit čija je premijera 27. ožujka na Svjetski dan kazališta. Posebno bih tu naglasila da je ta predstava nastala iz našeg ispita s druge godine glume, klase Renea Medvešeka i Sare Stanić Blažević. I obvezno važno je za napomenuti da većina ljudi koji igraju u toj predstavi igrali su i u ''Kumovima'' na Novoj TV, a jedna od nas je velika zvijezda – Nika Barišić, zatim Lara Nekić koja se neki dan također pojavljivala u epizodnoj ulozi u istoj epizodi kad i ja. Tako da smo sve tri bile u istoj epizodi, što nam je posebno drago. Zatim Vid Ćosić također igra u toj predstavi, koji je igrao Maura u ''Kumovima'' te Kristijan Petelin i Filip Lugarić. I treća predstava koju trenutno radim je ''Oluja'' Williama Shakespearea u režiji Vite Taufera, u produkciji Dubrovačkih ljetnih igara i također mi je to poseban proces jer je divno raditi s Vitom. Tamo sam jedina i glavna ženska uloga, vrlo važna uloga i sretna sam i zahvalna na toj prilici. Uskoro za koji dan kreće i četvrta predstava koju radim u bjelovarskom kazalištu, a to je predstava ''Čaruga'' u režiji Ivice Buljana, također s genijalnom ekipom i našim velikim kazališnim i filmskim imenima.

Što bi preporučila mladima koji jednog dana žele ući u svijet glume?

''Definitivno im želim da istražuju sebe i svijet oko sebe, da si svaki dan postavljaju pitanja, da budu hrabri i imaju povjerenja u sebe. Ovo je poruka za sve mlade, ne samo one koji bi se željeli baviti glumom, ali i za njih naravno – da nađu, imaju dovoljno vremena, dovoljno otvore oči i pronađu sebe u svijetu, ono nešto u čemu su jako dobri i u čemu se mogu ostvariti. Jer mislim kad se ostvariš u tom smislu u životu da si onda najsretniji. Ja to vidim iz prve ruke jer sam jako sretna u ovom poslu, ispunjava me i jako puno mi daje u životu.''

''Preporučujem da provjere je li to stopostotna odluka jer je taj put težak i puno mladih ne može naći posao, ali ako je to to, ako se stvarno žele time baviti onda samo hrabro i s puno povjerenja u sebe'', dodala je još.

