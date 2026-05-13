Poznato gdje će se birati nova Miss Zagrebačke županije: Stiže i poznati domaći glazbenik

Izbor za Miss Zagrebačke županije održat će se 29. svibnja na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji u sklopu Dana grada, gdje će pobjednica osvojiti plasman u finale Miss Hrvatske za Miss World.
Šesti županijski izbor za 31. Miss Hrvatske održat će se 29. svibnja u Svetoj Nedelji, na jezeru Kipišće, s početkom u 19 sati uz nastup mladog glazbenika Jure Brkljače. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje
Grad Sveta Nedelja, smješten nadomak Zagreba i poznat po svojoj prirodnoj ljepoti, uređenim jezerima i bogatom društvenom životu, pruža idealnu kulisu za večer koja slavi ljepotu, ali i vrijednosti koje ovaj izbor promovira – samopouzdanje, obrazovanje, humanitarni rad i osobni razvoj.
Poseban značaj događaju daje i činjenica da se izbor održava u sklopu proslave Dana grada, čime će večer na Kipišću biti ispunjena svečanom i festivalskom atmosferom.
Pobjednica izbora Miss Zagrebačke županije, kojoj će krunu predati dosadašnja missica Zagrebačke županije i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, postat će šesta finalistica 31. izbora Miss Hrvatske za Miss World te će predstavljati svoju županiju na nacionalnoj završnici krajem godine.
Izbor se održava pod motom "Ljepota s ciljem" (Beauty with a Purpose), naglašavajući važnost društvene odgovornosti i humanitarnog djelovanja, što je temeljna vrijednost sustava Miss World. Miss Hrvatske Ema Helena Vičar početkom kolovoza putuje na 73. Miss World u Vijetnam, a uskoro će započeti s pripremom svog projekta.
Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane djevojke da se prijave i postanu dio najprestižnijeg svjetskog izbora ljepote. Prijave su otvorene putem online obrasca na službenoj stranici Miss Hrvatske za Miss Svijeta.
