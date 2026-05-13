Poznato gdje će se birati nova Miss Zagrebačke županije: Stiže i poznati domaći glazbenik

Izbor za Miss Zagrebačke županije održat će se 29. svibnja na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji u sklopu Dana grada, gdje će pobjednica osvojiti plasman u finale Miss Hrvatske za Miss World.

Šesti županijski izbor za 31. Miss Hrvatske održat će se 29. svibnja u Svetoj Nedelji, na jezeru Kipišće, s početkom u 19 sati uz nastup mladog glazbenika Jure Brkljače. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje

Grad Sveta Nedelja, smješten nadomak Zagreba i poznat po svojoj prirodnoj ljepoti, uređenim jezerima i bogatom društvenom životu, pruža idealnu kulisu za večer koja slavi ljepotu, ali i vrijednosti koje ovaj izbor promovira – samopouzdanje, obrazovanje, humanitarni rad i osobni razvoj.

Galerija 18 18 18 18 18

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 13 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 8 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Poseban značaj događaju daje i činjenica da se izbor održava u sklopu proslave Dana grada, čime će večer na Kipišću biti ispunjena svečanom i festivalskom atmosferom.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon velike bure stigla isprika: Izraelci povukli spornu objavu o lelekicama

Pobjednica izbora Miss Zagrebačke županije, kojoj će krunu predati dosadašnja missica Zagrebačke županije i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, postat će šesta finalistica 31. izbora Miss Hrvatske za Miss World te će predstavljati svoju županiju na nacionalnoj završnici krajem godine.

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 7 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 10 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 4 Foto: PR

Izbor se održava pod motom "Ljepota s ciljem" (Beauty with a Purpose), naglašavajući važnost društvene odgovornosti i humanitarnog djelovanja, što je temeljna vrijednost sustava Miss World. Miss Hrvatske Ema Helena Vičar početkom kolovoza putuje na 73. Miss World u Vijetnam, a uskoro će započeti s pripremom svog projekta.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane djevojke da se prijave i postanu dio najprestižnijeg svjetskog izbora ljepote. Prijave su otvorene putem online obrasca na službenoj stranici Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Jeste li i vi primijetili? Ovaj potez na Eurosongu vratio je fanove cijelo desetljeće unatrag!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Život slavne pobjednice Eurosonga nije bio bajka: Teška bolest joj je obilježila mladost

Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto su ruke Demi Moore bile glavna tema razgovora u Francuskoj!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Svi možemo biti ponosni na Lelek"