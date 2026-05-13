Mayalesi se vratili s plesnim hitom i najavili novo veliko poglavlje svoje karijere

Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop vol.1 Mayalesi predstavljaju novi singl "Jel' te zove na ples" kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje.

Nazivom posljednjeg albuma Vol.1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti, i evo - rađa se nasljednik Boutique popa i započinje vol.2 izdanje! A što nas čeka u nastavku - pokušao je odgonetnuti frontman bedna Petar Beluhan.

"Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa, i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo – obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Mayalesa uvijek nepredvidiva avantura" - objašnjava Beluhan koji s gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita.

Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša (aka Ana Moor) kojoj je plesni ritam novog singla savršeno legao.

"S koprivničkim redateljem Dinkom Šimcem proces snimanja je uvijek ugodan i kreativan, kako je bilo i ovoga puta. S time da nam se pridružila svestrana Ana Moor i odmah podigla spot na razinu više. Jednu jednostavnu priču o kuhanju pretvorila je u mali show koji savršeno komplimentira pjesmu." - opisao je Petar Beluhan nastanak spota.

Uz novi singl i novi zvuk, Mayalesi predstavljaju i novi vizualni identitet koji zaokružuje Vol2 priču.

"Svi u Mayales timu oduševljeni su nadahnutom i dobro promišljenom vizualizacijom koju nam je osmislio naš stalni suradnik i prijatelj Mladen Runkas/Evolove.hr. Baš izgleda nekako svježe i svjetski." - naglašava Beluhan.

A dok novi singl osvaja radijske stanice i digitalne servise, Mayalesi se vraćaju brojnim nastupima uživo. Već ovaj petak nastupaju u Baškoj, na otoku Krku na Festivalu Crna ovca. Sljedeći petak, 22.5. stižu u Ljubljanu u Orto bar, a 12.6. ih očekuje nastup u Zagrebu na festivalu Nesvrstani. 25. lipnja stižu u Osijek 2.7. su na Mostar Summer Festu, 5.7. na Cinehillu u Petrinji, a 10. srpnja u Bjelovaru.

