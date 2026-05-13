Mayalesi se vratili s plesnim hitom i najavili novo veliko poglavlje svoje karijere

Mayalesi su novim singlom “Jel’ te zove na ples” otvorili novo glazbeno poglavlje i najavili nastavak svoje pop ere kroz nadolazeći album Boutique Pop vol.2.
Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop vol.1 Mayalesi predstavljaju novi singl "Jel' te zove na ples" kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje.3 vijesti o kojima se priča "ispod razine profesionalnosti!" Izraelci vrijeđali Lelek? Fanovi traže ispriku nakon poteza koji je mnoge zgrozio otvorila dušu Glumica Ana Gruica Uglešić o borbi da ponovno postane majka: ''Nekad treba vjerovati i u Boga'' Javio se i marko bošnjak Baby Lasagna kratkom, ali snažnom objavom otkrio što misli o nastupu grupe Lelek na Eurosongu
Nazivom posljednjeg albuma Vol.1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti, i evo - rađa se nasljednik Boutique popa i započinje vol.2 izdanje! A što nas čeka u nastavku - pokušao je odgonetnuti frontman bedna Petar Beluhan.
"Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa, i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo – obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Mayalesa uvijek nepredvidiva avantura" - objašnjava Beluhan koji s gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita.
Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša (aka Ana Moor) kojoj je plesni ritam novog singla savršeno legao.
Mayales - 5 Foto: Aquarius Records PR
Mayales - 2 Foto: Aquarius Records PR
Pogledaji ovo Celebrity Nakon velike bure stigla isprika: Izraelci povukli spornu objavu o lelekicama
"S koprivničkim redateljem Dinkom Šimcem proces snimanja je uvijek ugodan i kreativan, kako je bilo i ovoga puta. S time da nam se pridružila svestrana Ana Moor i odmah podigla spot na razinu više. Jednu jednostavnu priču o kuhanju pretvorila je u mali show koji savršeno komplimentira pjesmu." - opisao je Petar Beluhan nastanak spota.
Uz novi singl i novi zvuk, Mayalesi predstavljaju i novi vizualni identitet koji zaokružuje Vol2 priču.
Mayales - 3 Foto: Aquarius Records PR
"Svi u Mayales timu oduševljeni su nadahnutom i dobro promišljenom vizualizacijom koju nam je osmislio naš stalni suradnik i prijatelj Mladen Runkas/Evolove.hr. Baš izgleda nekako svježe i svjetski." - naglašava Beluhan.
A dok novi singl osvaja radijske stanice i digitalne servise, Mayalesi se vraćaju brojnim nastupima uživo. Već ovaj petak nastupaju u Baškoj, na otoku Krku na Festivalu Crna ovca. Sljedeći petak, 22.5. stižu u Ljubljanu u Orto bar, a 12.6. ih očekuje nastup u Zagrebu na festivalu Nesvrstani. 25. lipnja stižu u Osijek 2.7. su na Mostar Summer Festu, 5.7. na Cinehillu u Petrinji, a 10. srpnja u Bjelovaru.
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Život slavne pobjednice Eurosonga nije bio bajka: Teška bolest joj je obilježila mladost
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kate Middleton oduševila Talijane: Zbog ovog trenutka mnogi su ostali potpuno ganuti
Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Svi možemo biti ponosni na Lelek"
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li i vi primijetili? Ovaj potez na Eurosongu vratio je fanove cijelo desetljeće unatrag!