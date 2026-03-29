Mali šarmer! Evo što je Jakov Jozinović poklonio Aleksandri Prijović na svom koncertu

Emotivan trenutak s koncerta Jakova Jozinovića u Sava Centru ukrao je svu pažnju, u prvom redu sjedila je Aleksandra Prijović, a upravo njoj bila je upućena posebna gesta večeri.

Jakov Jozinović oduševio je publiku na svom prvom koncertu u beogradskom Sava Centru, a jedan emotivan trenutak posebno je privukao pažnju.

Naime, tijekom nastupa, mladi pjevač sišao je među publiku i prišao prvom redu, gdje je koncert pratila regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. U znak pažnje i poštovanja, Jozinović joj je poklonio crvenu ružu, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Prijović nije skidala osmijeh s lica, a publika je ovu gestu nagradila velikim aplauzom. Snimke i fotografije ovog trenutka brzo su se proširile društvenim mrežama, uz brojne pozitivne reakcije.

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 2

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović

Prijović je na Instagramu potom otkrila i veliko iznenađenje, Jakov je najavio i 8. koncert u Sava Centru.

Aleksandra Prijović na Instagramu

Ovim potezom Jakov Jozinović još jednom je pokazao svoju neposrednost i zahvalnost prema kolegama i publici, dok je koncert u Sava Centru potvrdio njegov rastući status na regionalnoj glazbeni sceni.

Kao gosta doveo je Sergeja Ćetkovića koji mu je uputio dirljive riječi, više pogledajte OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović

Galerija 15 15 15 15 15

