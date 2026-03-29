Pogledajte zašto je ova snimka Slavonca s koncerta u Beogradu postala viralna

Na koncertu Jakova Jozinovića u Sav Centru posebnu pozornost ukrao je jedan dječak čiji su se videi proširili društvenim mrežama.

Na prvom od svojih 7 koncerata u beogradskom Sava Centru, Jakov Jozinović priredio je publici trenutak koji će se dugo pamtiti. Večer ispunjena emocijama i hitovima dobila je poseban vrhunac kada je na pozornicu pozvao dječaka iz publike, svog velikog fana.

Bez puno razmišljanja, pozvao ga je da mu se pridruži na sceni, što je izazvalo oduševljenje publike. Dječak, vidno uzbuđen, stao je uz svog idola, a zajedno su otpjevali Gibbonijev bezvremenski hit ''Libar''.

Njihova izvedba bila je prožeta iskrenim emocijama, a publika je nagradila ovaj spontani duet gromoglasnim pljeskom.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ovaj nezaboravan trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, gdje su mnogi istaknuli kako je upravo ovakva interakcija ono što njegove koncerte čini posebnima.

Pogledaji ovo Clubzone Hanka Paldum, Keba i Dejan Matić odali počast Tomi Zdravkoviću koncertom u Areni Zagreb

''Bože, kad god vidim ovo predivno dijete ja zaplačem od sreće! Cijeli svemir je u njemu!'', ''Ništa ljepše nisam vidjela'', ''Konačno normalan mladić'', ''Koliko mi je drago da je našao ovog divnog dječaka, zaslužio je da se nađe na bini. Predivnooooo!'', bili su neki od komentara.

Galerija 10 10 10 10 10

Inače, mališan je bio i na koncertu u Novom Sadu te su njegove emocije također preplavile društvene mreže.

Prvi gost Jakovu na koncertu bio je pjevač Sergej Ćetković koji mu je uputio riječi koje su buknule na društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.

Sinoć, na svom drugom koncertu Jakov je otkrio i još jedno iznenađenje, a sve je otkrila Aleksandra Prijović koja ga je snimila za Instagram. Više pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je globalna teen senzacija: Nakon Sumraka njegov život više nije bio isti

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Vidljiva promjena! Majin Šime nakon romantičnog putovanja odlučio se na sljedeći potez

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Ljubila je Neymara, a sada je zavela isklesanog miljenika žena: Evo tko je ova brazilska glumica