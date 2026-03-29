Sergej Ćetković podržao mladog Slavonca: ''Dogodio si se u ludo vrijeme da omladinu vratiš na tvorničke postavke''

Mladi pjevač Jakov Jozinović na prvi koncert u Sava Centru doveo je veliku regionalnu zvijezdu Sergeja Ćetkovića.

Na prvom koncertu Jakova Jozinovića u beogradskom Sava Centru publika je imala priliku uživati u posebnom gostu večeri – na pozornicu je izašao Sergej Ćetković, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Mladi glazbenik otkrio je kako je upravo Ćetković bio jedan od prvih izbora kada je razmišljao o gostima koje želi ugostiti na ovom važnom koncertu.

''Ja sam zvao ljude koji su mi inspiracija da budu moji gosti na koncertu u Sava Centru i Sergej Ćetković je jedan od tih ljudi. Poslao sam mu video poruku jer je on jedina osoba s kojom se dopisujem tako što šaljemo video poruke i to mi je najdraže'', rekao je Jakov.

Publika je dodatno nasmijana kada je Jakov pokazao i ''dokaz'' njihove komunikacije – printscreen poruka u kojem se vidi kako mu je Sergej u Photoshopu docrtao brkove.

Ćetković je na to kroz šalu dodao:

''Docrtao sam samo to što mu još nije počelo rasti!''

Jakov Jozinović i Sergej Ćetković

Prije toga uputio mu je ohrabrujuće riječi koje su mnoge dirnule.

''Toliko sam sretan što si se dogodio u ovo ludo vrijeme, da ovu našu omladinu vratiš na tvorničke postavke i da ih upoznaš s dobrom glazbom. Želim ti da ostaneš dječak kakav jesi, da nam unosiš radost i da letiš kao Petar Pan za čuda'', poručio mu je.

''Ja ću se rasplakat'', dodao je Jakov.

Jakov Jozinović

