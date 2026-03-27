Ljubila je Neymara, a sada je zavela isklesanog miljenika žena: Evo tko je ova brazilska glumica

Bruna Marquezine jedna je od najpoznatijih brazilskih glumica, koja je karijeru započela još kao dijete u popularnim telenovelama. Tijekom godina izgradila je status velike zvijezde u Latinskoj Americi, a sve češće se pojavljuje i u međunarodnim projektima. Danas uspješno gradi karijeru i na svjetskoj sceni, kombinirajući glumu, modu i snažnu prisutnost na društvenim mrežama.

Brazilska glumica Bruna Marquezine već neko vrijeme povezuje se s pjevačem Shawnom Mendesom, jednim od najvećih miljenika ženske publike. Iako su se dosad držali podalje od javnih potvrda, nedavno su ih paparazzi uhvatili u strastvenim trenucima, čime su potvrdili šuškanja o vezi. Mendes ima 27 godina, dok je Bruna tri godine starija.

No Bruna nije samo nova partnerica slavnog glazbenika – riječ je o jednoj od najpoznatijih brazilskih glumica svoje generacije.

Bruna Marquezine, Shawn Mendes Foto: Profimedia

Galerija 11 11 11 11 11

Karijeru je započela još kao dijete u popularnim telenovelama, a publika ju je zapamtila po ulogama u serijama poput ''Mulheres Apaixonadas'', ''América'' i ''Salve Jorge''. Tijekom godina izgradila je status velike zvijezde u Latinskoj Americi, a sve češće se pojavljuje i u međunarodnim projektima.

Bruna Marquezine Foto: Profimedia

Bruna Marquezine - 1 Foto: Afp

Bruna Marquezine Foto: Profimedia

Širu svjetsku publiku osvojila je i ulogom u DC-jevom filmu ''Blue Beetle'', čime je dodatno učvrstila svoju poziciju na globalnoj sceni. Osim glume, poznata je i po modnim angažmanima te suradnjama s velikim svjetskim brendovima.

Bruna Marquezine Foto: Instagram

Bruna Marquezine Foto: Instagram

Posebno zanimljiv detalj za javnost jest činjenica da je Bruna bivša djevojka nogometne zvijezde Neymara. Njihova turbulentna veza trajala je, s prekidima, od 2013. do 2018. godine.

Bruna Marquezine, Neymar Foto: Profimedia

Neymar i Bruna Marquezine Foto: Afp

Ovu ljepoticu na Instagramu prati više od 44 milijuna pratitelja, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice i poslovne projekte.

S vremena na vrijeme svojim objavama dodatno privuče pažnju i odvažnijim, provokativnim izdanjima.

Bruna Marquezine Foto: Instagram

Bruna Marquezine Foto: Instagram

Mišići isklesani do savršenstva! Pogledi na plaži bili su prikovani za ovaj novopečeni par.

Bruna Marquezine Foto: Instagram

