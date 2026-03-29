Trudnice, suosjećate? Lana Jurčević šalom na vlastiti račun nasmijala pratitelje: ''Nisam daleko...''

Popularna pjevačica Lana Jurčević i u posljednjim danima trudnoće ne gubi smisao za humor, novim videom nasmijala je fanove.

Lana Jurčević sitno broji do dolaska svog drugog djeteta, a uoči samog kraja trudnoće odlučila je na sebi svojstven, duhovit način progovoriti o kilaži.

Pjevačica je na Instagramu objavila video u kojem koristi popularan zvuk i razgovara s Miki. Kroz šalu ga pita: ''Što misliš koliko kila imam, Miki? Miki, koliko?'', na što Miki odgovara ''80'', dok Lana bez zadrške i uz osmijeh uzvraća: ''105!''

Uz video je kratko napisala: ''Koliko izgledam da imam?'' te dodala hashtag #NisamDaleko.

Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja koji su je zasuli pozitivnim komentarima i komplimentima, pohvalivši njezin smisao za humor i opušten pristup trudnoći.

Bebu Lana čeka s partnerom Filipom Kratofilom, a par već ima kćerkicu imena Mayla Lily.

