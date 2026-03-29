Otac Meghan Markle u vezi je s 35 godina mlađom ženom: ''Nema ništa važnije u životu od ljubavi''

Otac Meghan Markle ponovno puni naslovnice, ali ovaj put zbog ljubavne priče koja je započela u najtežem razdoblju njegova života.

Otuđeni otac Meghan Markle, supruge britanskog princa Harryja, ponovno je pronašao ljubav. Thomas Markle (81) u vezi je s medicinskom sestrom Rio Canedo (46), koju je upoznao tijekom oporavka od operacije koja mu je, kako kaže, spasila život.

Na Filipine se preselio prošle godine, a u prosincu je završio na operacijskom stolu zbog ugruška u stopalu. Stanje je bilo toliko ozbiljno da su liječnici morali amputirati nogu. Nakon četiri dana provedena na intenzivnoj njezi uslijedio je dug oporavak u bolnici i rehabilitacijskom centru, gdje je i upoznao Canedo, 35 godina mlađu partnericu, prenosi Daily Mail.

Thomas Markle - 1

Godine 2022. doživio je težak moždani udar, nakon kojeg je prolazio kroz zahtjevnu rehabilitaciju, a ranije je pretrpio i dva srčana udara.

Unatoč svemu, danas tvrdi da je ponovno pronašao sreću te ignorira negativne komentare na društvenim mrežama uz poruku da će ''mrzitelji uvijek mrziti''. U razgovoru za Daily Mail istaknuo je kako mu je Rio donijela mir i zadovoljstvo nakon dugog razdoblja u kojem se osjećao usamljeno i zapostavljeno.

''Znam da će neki ljudi reći nešto bolno, ali nije me briga. Želim razgovarati o ovome jer nikad nisam mislio da ću ikada više biti sretan. Želim da ljudi znaju da nikad nisi prestar da pronađeš mir i ljubav. Puno je negativnih stvari koje se događaju u svijetu i ako moja priča može dati malo nade jednoj osobi, onda sam sretan. Mrzitelji će mrziti, ali, iskreno, nije me briga. Život je za život. Nema ništa važnije u životu od ljubavi'', rekao je.

Meghan je Thomas dobio u braku s Dorijom Ragland.

Thomas i Meghan Markle - 4

