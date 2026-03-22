Ne obazire se na glasine: Meghan Markle zasjenila sve u glamuroznom izdanju

Meghan Markle prisustvovala je humanitarnom događanju u Beverly Hillsu usred nagađanja o narušenim odnosima sa streaming divom.

Meghan Markle ponovno se pojavila u javnosti i to prvi put nakon prekida partnerstva njezina lifestyle brenda "As Ever" sa streaming divom Netflix.

Bivša glumica stigla je na humanitarnu večer Champions for Children u Beverly Hillsu, gdje je privukla veliku pozornost svojim dotjeranim izdanjem, ali i trenutkom u kojem se pojavila usred sve glasnijih nagađanja o narušenim odnosima s nekadašnjim partnerom.

Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Za svoj povratak na crveni tepih Meghan je odabrala elegantnu tamnoplavu haljinu bez naramenica kuće Ralph Lauren, vrijednu gotovo 4000 dolara, koju je upotpunila vintage naušnicama Chanel i crnim sandalama Stuarta Weitzmana. Njezin modni odabir mnogi su protumačili kao pažljivo osmišljenu poruku samopouzdanja i kontrole, osobito nakon niza negativnih napisa u Varietyju.

Meghan Markle - 7 Foto: Afp

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Na događanje je stigla u društvu svoje dugogodišnje prijateljice Kelly Zajfen, kojoj je tom prilikom pružila podršku. Njihovo zajedničko pojavljivanje bilo je srdačno i opušteno, a Meghan je cijelo vrijeme bila nasmiješena i dobro raspoložena, što je dodatno naglasilo dojam da želi ostaviti stabilnu i smirenu sliku u javnosti.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Mamić zapjevao na stolici i napravio show, snimka iz Mostara širi se mrežama

Njezino pojavljivanje uslijedilo je neposredno nakon novih tvrdnji o razlazu s Netflixom. Posebnu pažnju izazvala je vijest da je šef Netflixa Ted Sarandos navodno još prije mjesec dana prestao pratiti i Meghan i njezin brend "As Ever" na Instagramu, kao i njegova kreativna direktorica Bela Bajaria. Iako su oboje ranije javno hvalili Meghan, posljednjih dana sve je više napisa da je suradnja između dvije strane ozbiljno narušena.

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Afp

Prema tvrdnjama iz američkih medija, platforma je navodno postala nezadovoljna smjerom razvitka Meghaninog projekta, a spominje se i višak neprodanih proizvoda nakon razlaza. Dodatno ulje na vatru dolio je i članak u Varietyju, u kojem se navodi da su u Netflixu navodno gotovi s princom Harryjem i Meghan, kao i da je s parom ponekad bilo teško surađivati. Sve te tvrdnje odvjetnik Sussexa oštro je demantirao, ističući da su Meghan i Harry tijekom cijelog procesa uredno surađivali s platformom.

Usprkos svemu, Meghan očito ne odustaje od svog brenda. Nedavno je predstavila i novi proizvod iz ponude "As Ever", čime je dala do znanja da želi samostalno nastaviti graditi svoj poslovni identitet.

Meghan s Harryjem u travnju odlazi u Australiju, no planirani susreti ne idu po planu. Više pročitajte OVDJE.

Kako je sada zdravstveno stanje njezinog oca? Više pročitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Bila je uz njega kad mu je dijagnosticirana teška bolest, a njihova priča i danas inspirira

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić u rodnom kraju nikad prežaljenog Toše: "Tek sada mi je jasno sve"

Pogledaji ovo Celebrity Pop zvijezda u središtu skandala: Poslala zaštitara na 11-godišnju djevojčicu?