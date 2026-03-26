Dvije Severine na pozornici odjednom: ''Beba kaže da je ovo spektakl!''

Gledatelji su već na samom početku nove emisije showa Tvoje lice zvuči poznato dobili nastup koji će zasigurno svima urezati u pamćenje. Dvoboj dviju kandidatkinja pretvorio se u pravi glazbeni spektakl koji je odmah podigao atmosferu u studiju.

Nova emisija showa Tvoje lice zvuči poznato započela je u velikom stilu, a već prvi nastup podigao je ljestvicu visoko. U pravom glazbenom dvoboju, Laura Sučec i Iva Ajduković suočile su se u istoj transformaciji – obje su utjelovile jednu i jedinu Severinu.

Publika i žiri svjedočili su pravom spektaklu jer su obje kandidatkinje izvele neke od najvećih Severininih hitova - ''Mili moj'', ''Djevojka sa sela'' i ''Italiana''. Energija na pozornici bila je zarazna, a izvedba toliko uvjerljiva da je na trenutke bilo teško povjerovati da se ne radi o originalu.

Već od prvih taktova bilo je jasno da gledatelje čeka večer za pamćenje. Laura i Iva donijele su ne samo vokalnu preciznost, već i prepoznatljiv Severinin scenski šarm, zbog čega je cijeli studio ubrzo bio na nogama.

Član žirija Goran Navojec nije skrivao oduševljenje.

''Ja mogu reći jednu stvar - od ovoliko talenta i ovoliko imitacije, zaista meni se zavrtilo u glavi, bile ste predivne“, poručio je.

Laura Sučec kao Severina

Ni Enis Bešlagić nije ostao ravnodušan, istaknuvši koliko je nastup bio snažan.

''Martina je povela to da se digne na noge, a mi smo odmah za njom. Kad je mama ustala, i mi smo odmah na noge. Zaista ste bile fenomenalne, evo ne znam kako to možemo uopće razmatrati kao odvojeni nastup“, rekao je.

Mario Roth bio je kratak, ali jasan.

Iva Ajduković kao Severina

''Djevojke, ma bile ste fantastične!''.

Za kraj, Martina Stjepanović Meter zaključila je ono što su svi mislili:

Laura Sučec kao Severina

''Beba kaže da je ovo spektakl. Zapalile ste scenu potpuno, digle nas na noge, predivno cure, svaka vam čast'', našalila se nova članica žirija na račun svog trudničkog stanja.

