Ogroman efekt: Mario Roth privukao pažnju jednim baš uočljivim detaljem!

Mario Roth iz emisije u emisiju dokaz je kako muška moda ne mora konstantno biti klasika.

Jedan od tri muška člana žirija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', Mario Roth, u svakoj emisiji privlači posebnu pozornost.

Osim svojim zavodljivim osmijehom i šarmom, dodatno mu u korist idu i pomno odabrane modne kombinacije s detaljima koji nisu uobičajen dodatak muškaraca, a više nam je otkrio njegov stilist Marko Grubnić.

Mario Roth Foto: Nova TV

''Mogu reći da je pristup stylingu kod muškaraca uvijek nešto općenitiji. Ipak, cijela vizija kada radim s dečkima – pogotovo kada govorimo o stolu i žiriju – uvelike ovisi o Martini i njezinim izdanjima. Uvijek krećemo od nje, kao jedine dame u studiju, i smatram da je prirodno da se ostatak stylinga nadovezuje na njezin izgled. Dečki se s tim pristupom uvijek slože i rado prihvate moje prijedloge.''

''Važno mi je da svi za stolom vizualno funkcioniraju zajedno, da postoji određena sinergija i sklad. Kada je riječ o Mariju, ove smo sezone dali malo više oduška kroz odabir materijala – primjerice plišane sakoe, koje prilagođavam njegovom osobnom stilu. On ostaje vjeran sebi kroz kombinacije s trapericama i elegantnijim čizmama, čime dobivamo balans ležernosti i urbanosti'', kaže Marko te dodaje da mu široka paleta odijela Suit Boxa omogućuje veliku slobodu u odabiru i kreiranju stylinga za dečke.

Igor Mešin, Mario Roth, Filip Detelić Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter i Mario Roth Foto: Nova TV

''Mario je osoba koja voli detalje, pa smo se ove sezone poigrali i s broševima. Smatram da u muškoj modi često nedostaje hrabrosti za takve iskorake – sve se svodi na klasiku. Mario je odličan primjer da to ne mora uvijek biti tako, pogotovo u kontekstu televizijskih projekata gdje postoji prostor za kreativnost i pomicanje granica.''

Što kažete na broš kao modni dodatak na muškarcima?

Flop, ne ide to uz muškarce Top, drugačije i baš mu pristaje

Flop, ne ide to uz muškarce Ukupno glasova:

''Mariju, kao izvođaču i osobi s izraženim stilom, ovo savršeno pristaje. To je detalj koji privlači pažnju, a istovremeno zaokružuje njegov imidž kao samouvjerenog i modernog muškarca koji se ne boji istaknuti, a pritom zadržava eleganciju.''

