Sjećate se neodoljivog Santosa? Sreću je nakon razvoda pronašao s 27 godina mlađom ljepoticom

Christian Meier tijekom godina izgradio je karijeru koja ga je odvela od latinoameričkih sapunica do glazbenih pozornica, a mnogi ga dalje pamte kao lice s malih ekrana.

Mnogi ga pamte kao karizmatičnog Santosa Luzarda iz serije ''Doña Bárbara'', koja se svojedobno prikazivala i na Novoj TV te osvojila domaću publiku. Njegov lik, snažan, pravedan i neodoljiv, brzo je postao jedan od omiljenih među gledateljima, a Christian Meier tada je bio jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih sapunica.

Danas 55-godišnji peruanski glumac i glazbenik iza sebe ima bogatu karijeru dugu više desetljeća. Osim u ''Doña Bárbara'', publika ga pamti i po ulogama u popularnim telenovelama poput ''La Tormenta'', ''El Zorro: La espada y la rosa'' i ''Victoria'', čime je učvrstio status jedne od najvećih zvijezda latinoameričke televizije.

Pogledaji ovo Celebrity Naša radijska voditeljica pokazala s kakvom se preprekom suočila na putu do posla!

Prema podacima s IMDb-a, 2019. je utjelovio generala Oscara Naranja u uspješnoj seriji ''El General Naranjo''. Nakon gotovo 25 godina glumačke karijere, okušao se i iza kamere – napisao je, producirao i režirao višestruko nagrađivani kratki film ''Terminal''.

Pogledaji ovo Celebrity Prava femme fatale! Duboki dekolte otkrio je da nije nosila grudnjak

Iako se i dalje povremeno pojavljuje na malim ekranima, posljednjih godina sve se više okrenuo glazbi, koja mu je, zapravo, bila prva ljubav. Još početkom karijere bio je član popularnog benda Arena Hash, a kasnije je započeo i solo karijeru. Među njegovim poznatijim pjesmama izdvajaju se ''Quédate'', ''Esa Sí Es una Mujer'' i ''Deja Vu''.

Prema objavama na društvenim mrežama, trenutačno je na turneji po Peruu, gdje ga vjerni fanovi i dalje dočekuju s velikim oduševljenjem.

Kad je riječ o privatnom životu, Meier je bio u braku s glumicom Marisol Aguirre, s kojom ima troje djece. Iako je njihov brak završio razvodom, ostali su u dobrim odnosima zbog obitelji. Sreću u ljubavi ipak je pronašao pa se 2023. godine oženio s 28-godišnjom Andreom Bosio. Par je sudbonosno ''da'' izrekao na intimnoj ceremoniji okruženoj obitelji i prijateljima, piše Hola. Fotografije s vjenčanja pogledajte OVDJE.

Vrlo je aktivan i na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz života i karijere, a na Instagramu ga prati više od milijun ljudi.

Mnogi ljubitelji serija složit će se da se nije puno promijenio od dana najveće slave – i danas zrači istim šarmom, a pokoja sijeda tek mu daje dodatnu dozu karaktera.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Kći proslavljenog nogometaša u mini-bikiniju bila je meta paparazza na prepunoj plaži

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Grudi je prekrila samo trakama ispod kojih su se nazirale brojne tetovaže

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Phoebe iz Prijatelja? Zbog njene trudnoće mijenjali su scenarij serije