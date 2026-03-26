Preobrazba u Vicu Vukova pogodila ravno u srce: ''Kad dirneš kao Zagorec Bosancu dušu, ti si uspio!''

Jedan od najemotivnijih trenutaka nastupa u novoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato donio je nastup koji je u potpunosti promijenio atmosferu u studiju i ostavio snažan dojam na žiri i publiku.

Emotivni nastupi uvijek imaju posebno mjesto u showu Tvoje lice zvuči poznato, a jedan kandidat ovog je puta upravo takav trenutak i donio na pozornicu.

Lovro Juraga transformirao se u legendarnog Vicu Vukova i izveo njegovu bezvremensku pjesmu, donijevši pritom snažnu emociju i dostojanstvo koje su obilježile originalnog izvođača. Njegova interpretacija bila je prožeta toplinom, a publika je od prvih trenutaka osjetila posebnu atmosferu u studiju.

Lovro je nastup iznio smireno, ali izrazito emotivno, pokazujući ne samo vokalne sposobnosti, već i duboko razumijevanje pjesme. Upravo ta kombinacija osvojila je žiri.

Enis Bešlagić posebno je bio dirnut nastupom.

''Vjeruj mi, kad dirneš kao Zagorec Bosancu dušu, ti si uspio. Ti si ovdje pokazao vrhunski talent, prekrasnu energiju na sceni jer si uživao u toj pjesmi. Iznio si je s takvom ljubavlju, sve ono što se spominje u nekim sevdalinkama, ali na potpuno drugačiji način. Ti si donio tu dušu Zagorja na stvarno nekako prekrasan način i hvala ti na tome'', rekao je.

Goran Navojec istaknuo je koliko je imitacija bila uvjerljiva.

Lovro Juraga kao Vice Vukov Foto: Nova TV

''Dragi Lovro, ono što volimo vidjeti u ovoj emisiji jest da je tvoja imitacija Vice Vukova zaista bila prava. Imitirao si tog predivnog čovjeka i pjevača“, komentirao je.

Mario Roth nije skrivao emocije.

''Ja moram reći da je ovo večeras bila simfonija za moje uši. Vice Vukov bio je simbol dostojanstva i sve te njegove pjesme i dalje zvuče toliko snažno, emotivno i bezvremenski. Ti si večeras bio upravo takav'', poručio je.

Za kraj, Martina Stjepanović Meter zaokružila je dojmove.

''Ovo je oda prijateljstvu i Zagorju i tu toplinu prijateljstva si donio na scenu – toliko uvjerljivo, dostojanstveno, puno ljubavi, da je to predivno'', zaključila je.

Lovro je ovim nastupom pokazao kako se emocija i autentičnost mogu prenijeti na publiku i žiri, ostavljajući snažan dojam koji se ne zaboravlja lako.

