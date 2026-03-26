Ed Sheeran na pozornici Nove TV: Ovo je stvarno bilo kao da gledamo original!

Jedan od upečatljivijih nastupa večeri u novoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato donio je transformaciju u svjetsku glazbenu zvijezdu, a kandidat Sven Pocrnić je svojim nastupom pokazao koliko se može približiti originalu.

Nakon spektakularnog otvaranja emisije s čak dvije Severine, pozornicu Tvoje lice zvuči poznato preuzeo je novi kandidat koji je odmah pokazao koliko je konkurencija ove sezone jaka.

U drugom nastupu večeri, Sven Pocrnić utjelovio je svjetsku glazbenu zvijezdu Eda Sheerana i izveo njegov hit ''Shivers''. Već od prvih tonova bilo je jasno da je riječ o iznimno uvjerljivoj transformaciji, a Sven je publiku osvojio svojom energijom, sigurnošću i vokalnom preciznošću.

Njegov nastup bio je razigran i dinamičan, uz podršku plesača i produkciju koja je dodatno podigla cijeli dojam. No, ono što je posebno došlo do izražaja bila je njegova prirodnost na pozornici, zbog koje je djelovao kao da je upravo on Ed Sheeran.

Mario Roth nije skrivao oduševljenje.

''Ma Sven, što god se tebi kaže bilo bi previše. Ti si toliko muzikalan, taj tvoj vokal je toliko predivan, bio si toliko prirodan, kao i on'', poručio mu je.

Martina Stjepanović Meter primijetila je koliko je transformacija bila uvjerljiva iz trenutka u trenutak.

''Ovo je bilo jako ''ed sheeranovsko''. Što je dalje išlo, sve si mi dalje bio Ed Sheeran. Odlična transformacija, vokalno pogotovo – pravi si kameleon'', rekla je.

Goran Navojec kratko je zaključio:

''Bio si zaista sjajan''.

Svoje dojmove podijelio je i Enis Bešlagić, koji je istaknuo energiju nastupa.

''Ti si uživao, vidjeli smo to, bilo je jako lijepo. Produkcija fenomenalna, plesači oko tebe – potpuno ispunjen zadatak'', komentirao je.

Sven Pocrnić kao Ed Sheeran Foto: Nova TV

Sven je ovim nastupom pokazao da je spreman za velike izazove, a publika je dobila još jednu potvrdu da ih ove sezone očekuju vrhunske transformacije.

