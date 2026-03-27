Bend koji donosi milijarde državi: Zbog njih fanovi putuju na drugi kraj svijeta

BTS je od skromnih početaka izrastao u globalni fenomen koji je redefinirao K-pop, osvojio milijune fanova, preživio pauzu zbog vojske i danas se vraća jači nego ikad.

Postoje rijetki izvođači koji se mogu pohvaliti time da su toliko unosni da njihovi prihodi čine važan dio BDP-a zemlje iz koje dolazi. Ovim lovorikama može se pohvaliti južnokorejski bend BTS, za kojeg se procjenjuje da pridonosi s više od 4,65 milijardi dolara godišnje, što čini otprilike 0,3 posto BDP-a Južne Koreje, te dovodi svakog 13. turista u zemlju.

Nedavno je objavljen album "Arirang" poslije šest godina stanke, koji je prvog dana prikupio oko 110 milijuna streamova na Spotifyju, čineći ga najstreamanijim ovogodišnjim albumom.

BTS nije samo boy bend već kulturni fenomen koji je promijenio globalnu glazbenu industriju. Od skromnih početaka do stadiona punih milijuna fanova, njihova priča jedna je od najimpresivnijih u modernoj pop kulturi.

Ime BTS dolazi od korejskog izraza "Bangtan Sonyeondan", što znači neprobojni izviđači, dok kasnije dobiva i značenje Beyond the Scene. Grupa je formirana oko 2010. pod izdavačkom kućom Big Hit Entertainment, a službeni debi imali su 2013. godine. Članovi – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook – trenirali su godinama prije debija, često živeći zajedno i prolazeći intenzivne vokalne, plesne i medijske treninge, što je standard u K-pop industriji.

U ranim godinama BTS nije imao veliku podršku velikih izdavačkih kuća, no svojim autentičnim tekstovima i povezanošću s publikom brzo su stekli fanove. Njihove pjesme često su govorile o mentalnom zdravlju, pritiscima mladih i identitetu – temama koje su ih izdvojile od drugih K-pop grupa.

S vremenom su počeli obarati rekorde i postali prvi K-pop izvođači s globalnim hitovima na vrhu američkih ljestvica.

Njihova baza fanova, poznata kao ARMY, jedna je od najmoćnijih na svijetu. Fanovi diljem svijeta organiziraju streaming kampanje, rasprodaju koncerte u minutama i prate svaki njihov korak, što je BTS pretvorilo u globalni fenomen kakav se rijetko viđa.

Tijekom karijere BTS je objavio niz uspješnih albuma i hitova, među kojima se posebno ističu: "Love Yourself", "Map of the Soul: 7" i "Proof". Njihovi hitovi poput "Dynamite", "Butter" i "Permission to Dance" postali su globalni megahitovi i dodatno učvrstili njihov status.

Godine 2022. članovi benda su rastužili svoju armiju fanova kada su objavili da idu na neodređenu pauzu. Naime, svi su članovi morali odslužiti obvezni vojni rok u Južnoj Koreji, koji traje oko 18 do 21 mjesec, što je značilo i da moraju pauzirati sa svojim aktivnostima, bilo da se radi o koncertima, novim diskografskim objavama i drugim reklamnim suradnjama.

Svi članovi završili su služenje do sredine 2025., čime je otvoren put za ponovno okupljanje.

Tijekom pauze članovi su razvijali solo karijere: Jimin je postigao povijesni uspjeh na Billboardu, Jungkook je objavio globalno uspješan album, V i RM radili su na autorskim projektima, a J-Hope je nastupao na velikim festivalima. Ovi projekti dodatno su učvrstili njihov individualni identitet izvan grupe.

Nakon gotovo četiri godine pauze, BTS se ponovno okupio 2025., a 2026. započelo je njihovo novo poglavlje s albumom i koncertima. Njihov povratnički koncert u Seulu izazvao je ogromno oduševljenje, okupivši oko 200.000 fanova, uz milijune gledatelja diljem svijeta.

BTS je uspio ono što rijetki mogu – spojiti glazbu, kulturu i emocije u globalni pokret. Njihova priča nije samo o uspjehu, već o upornosti, prijateljstvu i vezi s fanovima koja nadilazi granice jezika i kontinenata.

