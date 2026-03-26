Snimali su vruće scene, a onda rodila se ljubav: Ovako je počela priča Kurnjikove i Iglesisasa!

Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias primjer su skladnog para koji je zajedno više od 20 godina bez ikakvog skandala iza sebe.

Bivša teniska zvijezda Ana Kurnjikova ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je viđena u Miamiju, svega tri mjeseca nakon što je rodila svoje četvrto dijete. Poznata po tome što izbjegava medije, njezin rijedak izlazak odmah je izazvao interes fanova.

44-godišnja Kurnjikova snimljena je kako provodi vrijeme sa svoje troje starije djece – blizancima Lucy i Nicholasom te kćeri Mary – u vodenom parku tijekom proljetnih praznika. U ležernom izdanju, bez šminke i u sportskoj kombinaciji, izgledala je opušteno i posvećeno majčinstvu, dok je najmlađeg sina Romea ostavila kod kuće.

Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih bila je jedna od najprepoznatljivijih tenisačica. Iako nikada nije osvojila WTA turnir u pojedinačnoj konkurenciji, njezina kombinacija sportskog talenta, ljepote i karizme učinila ju je globalnom ikonom.

Rođena je 1981. u Moskvi, a već kao dijete pokazivala je izniman talent za tenis.

Svoju profesionalnu karijeru započela je s 14 godina, a već sa 16 stigla je do polufinala Wimbledona 1997. godine, što je bio njezin najbolji rezultat u singlu. Najviši plasman na WTA ljestvici u pojedinačnoj konkurenciji bio joj je osmo mjesto, koje je postigla 2000. godine.

Najveće uspjehe ostvarila je u igri parova, gdje je s Martinom Hingis osvojila dva Grand Slam naslova na Australian Openu (1999. i 2002.) i ukupno 16 WTA titula, a u studenom 1999. godine bila je prva igračica svijeta na WTA ljestvici parova.

Na vrhuncu karijere Kurnjikova je bila jedna od najfotografiranijih sportašica na svijetu, često više u fokusu zbog izgleda nego rezultata. Ipak, posljednji meč odigrala je s 21 godinom, a karijeru su joj skratile ozljede, poslije čega se okrenula drugim poslovnim prilikama, uključujući modele, televizijske projekte i razne brend suradnje, postavši globalna celebrity figura izvan sporta.

Prije veze s Enriqueom Iglesiasom povezivala se s nekoliko poznatih imena, uključujući hokejaša Sergeja Fedorova, s kojim je navodno bila i u kratkom braku, iako to nikada nije službeno potvrđeno.

S Iglesiasom, sinom španjolskog pjevača Julia Iglesiasa upoznala se 2001. na snimanju spota za njegov hit "Escape", a kemija između njih pojavila se gotovo odmah dok su snimali seksi scene, no Enrique, kao ni Kurnjikova, nikada nisu puno pričali o tome.

"Lijepa je, talentirana, izvrsna tenisačica. Nije potrebno biti dobar glumac da bi ljubio Anu i činio to uvjerljivo", rekao je pjevač svojedobno.

Singl "Escape" pokorio je top-ljestvice diljem svijeta, a nakon što je objavljen u ožujku 2002. godine, par se prvi put pojavio u javnosti zajedno. Došli su na dodjelu MTV nagrada i zaljubljeno se gledali dok je on izvodio svoj hit "Hero". Podršku je dala pjevaču i 2003. na premijeri filma "Bilo jednom u Meksiku".

Sljedeće godine šuškalo se da su se Ana i Enrique zaručili jer je viđena kako nosi ogromni dijamantni prsten, no nijedno od njih nije to potvrdilo niti negiralo, a sve je ostalo povijest. Zajedno imaju četvero djece – blizance Lucy i Nicholasa, kćer Mary i najmlađeg sina Romea.

Zbog toga što vode izrazito privatan život, ne zna se kada su odlučili izreći sudbonosno da, no da je došlo do vjenčanja, pokazuje i to da je Ana dodala njegovo prezime uz svoje na društvenim mrežama.

Danas vodi povučen život u Miamiju, fokusirana na obitelj i majčinstvo. Rijetko se pojavljuje u javnosti, no kada je snime, pogovoto kada vodi djecu u školu, vaki njezin izlazak izaziva veliku pažnju.

Iako je nekoć bila jedna od najpoznatijih sportašica na svijetu, Ana Kurnjikova danas bira privatnost i obitelj ispred slave. Njezin nedavni izlazak pokazuje da, unatoč godinama izvan javnosti, interes za njezin život – i dalje ne jenjava.

