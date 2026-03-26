Svi su ga voljeli kao Stevea: U jeku slave donio je odluku koja mu je promijenila život

Scott Weinger, poznat kao Steve iz Pune kuće i glas Aladdina, uspješno je prešao iz glumačke karijere u ulogu scenarista i producenta, gdje danas ostvaruje uspjehe.

Za generacije koje su odrasle uz seriju "Puna kuća", Steve Hale bio je savršeni dečko – simpatičan, pomalo nespretan i uvijek odan D.J. Tanner.

Iza tog lika stoji Scott Weinger, glumac koji je već kao tinejdžer doživio veliku slavu, a kasnije napravio zanimljiv zaokret u karijeri.

Rođen je 5. listopada 1975. u New Yorku, a odrastao u Los Angelesu, gdje je vrlo rano pokazao interes za glumu. Kao dijete počeo je odlaziti na audicije i ubrzo dobivati manje uloge na televiziji.

Već krajem osamdesetih pojavljivao se u popularnim serijama, gradeći iskustvo koje će mu uskoro otvoriti vrata velikih projekata. Prvu ulogu imao je u jednoj slavnoj franšizi - u pitanju je "Policijska akademija", u čijem petom nastavku je tumačio ulogu klinca kojeg je napao morski pas.

Prije nego što je postao Steve, Weinger je imao nekoliko televizijskih nastupa, uključujući gostovanja u serijama poput "Growing Pains". No pravi proboj dogodio se početkom 90-ih kada je dobio dvije ključne uloge koje će obilježiti njegovu karijeru.

Weinger se pridružio seriji "Puna kuća" početkom 90-ih kao Steve Hale, dečko D.J. Tanner, prvo kao gost u petoj sezoni, a potom i za stalno u šestoj i sedmoj. Uloga je brzo postala omiljena među publikom, a Steve je ostao jedan od najprepoznatljivijih likova serije.

Bio je dio glumačkog ansambla nekoliko sezona, u međuvremenu je upisao studij na Harvardu, zbog čega je odlučio smanjiti glumačke obaveze i privremeno se povukao iz serije kako bi se posvetio obrazovanju. Unatoč tome, povremeno se vraćao u seriju, a njegov lik ostao je važan dio priče.

Paralelno s radom na "Punoj kući", Weinger je 1992. posudio glas naslovnom liku u Disneyjevom animiranom hitu "Aladdin". Film je postao ogroman uspjeh, a njegov glas ostao je sinonim za lika Aladdina i u kasnijim nastavcima, serijama i videoigrama.

Nakon završetka "Pune kuće", Weinger se sve manje pojavljivao pred kamerama, no razlog nije bio nedostatak prilika, već svjesna odluka da se posveti pisanju i produkciji. Isto tako, završavao je studij književnosti na Harvardu, gdje je s najvećim pohvalama diplomirao 1998. godine.

Veliki povratak glumačkoj industriji dogodio se s Netflixovom serijom "Fuller House", gdje se vratio ulozi Stevea Halea, no ovaj put ne samo kao glumac, već i kao producent i scenarist, što pokazuje koliko se njegova karijera razvila iza kulisa.

Osim u "Punoj kući", mogli smo ga gledati i u serijama poput "90210", "Black-ish" i "Galavant", no rad iza kamera donio mu je priznanje u industriji i stabilnu, dugoročnu karijeru. Trenutno je izvršni producent i scenarist na Huluovoj seriji "Paradise", a rad na četvrtoj epizodi "Agent Billy Pace" donio mu je nominaciju za Emmy za najbolju dramsku seriju.

Scott je u braku s televizijskom producenticom Rinom Mimoun, s kojom ima sina. Privatni život drži podalje od medija, fokusirajući se na obitelj i posao.

Iako ga mnogi i dalje pamte kao Stevea, Scott Weinger dokaz je da dječje zvijezde mogu uspješno transformirati karijeru.

Od tinejdžerskog miljenika publike do uspješnog kreativca iza kulisa – njegova priča pokazuje kako se slava može pretvoriti u dugoročan uspjeh, čak i kada se reflektori ugase.

