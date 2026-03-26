Borio se za život: Jedva je preživio stravičnu nesreću poslije koje je bio u komi

Adam Devine, najpoznatiji kao Andy iz Moderne obitelji, izgradio je uspješnu karijeru kroz komediju, film i televiziju, a i danas je aktivan kao glumac, producent i podcast voditelj uz ispunjen privatni život.

Serija "Moderna obitelj" godinama je bila jedna od najomiljenijih humorističnih serija, a uz glavnu postavu publika je zavoljela i niz sporednih likova koji su ostavili velik trag. Iako se radnja vrtila oko obitelji Pritchett i Dunphy, serija je imala i niz sporednih likova među kojima se posebno istaknuo Andy, simpatični i pomalo nespretni ''dadilja'' u kojeg se zaljubila Haley Dunphy.

Njega je utjelovio Adam DeVine – glumac koji je upravo tom ulogom dodatno učvrstio svoj status jedne od najzanimljivijih komičarskih zvijezda svoje generacije.

Njegov put do slave nije bio ni brz ni jednostavan – obilježili su ga teški životni trenuci, upornost i specifičan humor koji ga je doveo do vrha.

Rođen je 7. studenog 1983. u Iowi, a odrastao u Nebraski. Njegovo djetinjstvo obilježila je teška nesreća – sa samo 11 godina udario ga je kamion, nakon čega je završio u komi i prošao kroz čak 26 operacija. Dugo je učio ponovno hodati jer su mu umalo amputirali noge, a upravo u tom razdoblju počeo je razvijati smisao za humor kao način suočavanja s traumom i vršnjačkim zadirkivanjem.

Nakon preseljenja u Los Angeles, započeo je stand-up karijeru i radio kao tzv. door guy u klubovima komedije, prije nego što je probio na scenu. Pravi uspjeh dolazi s Comedy Central serijom "Workaholics", koju je kreirao sa svojim prijateljima Blakeom Andersonom i Andersom Holmom. Serija je brzo postala kultni hit i lansirala ga među najpoznatije mlade komičare.

Devine je širu publiku osvojio ulogom Bumpera u filmovima "Pitch Perfect", koja mu je donijela veliku popularnost i nagrade. Za TV publiku posebno je važna njegova uloga Andyja Baileyja u Modernoj obitelji, gdje je glumio simpatičnog dadilju Joeu Pritchettu i ljubavni interes Haley (Sarah Hyland). Unatoč tome što su fanovi navijali da uspiju, Adamov lik je na koncu otišao iz serije.

Kasnije je ostvario niz uloga u filmovima poput "Mike and Dave Need Wedding Dates", "Game Over, Man!" i "The Out-Laws", a od 2019. do 2025. glumio je Kelvina Gemstonea u HBO-ovoj seriji "The Righteous Gemstones", jednoj od najhvaljenijih modernih komedija.

Osim glume, Devine je aktivan i u svijetu podcasta. Sa svojim kolegama iz "Workaholicsa" vodi popularni podcast "This Is Important", u kojem otvoreno i humoristično razgovaraju o karijeri, Hollywoodu i privatnom životu. Često gostuje i u drugim podcastima, gdje dijeli anegdote iz karijere – poput nedavnog pojavljivanja u emisijama i intervjuima u kojima govori o prijateljstvima, zdravlju i industriji zabave.

Devine je poznat po iskrenosti i humoru izvan ekrana. Nedavno je izazvao pažnju kada je ispričao neobičnu priču o Zacu Efronu koji ga je – kako tvrdi – ghostao nakon što je tražio da boravi u njegovoj kući. Također je otvoreno govorio o zdravstvenim problemima koji su posljedica nesreće iz djetinjstva, ali i o tome kako se danas osjeća bolje nego ikad.

Od 2021. u braku je s glumicom Chloe Bridges, s kojom je 2024. dobio sina Beaua. Sam često ističe kako mu je očinstvo promijenilo život i postalo najvažnija uloga koju ima.

Danas Devine i dalje aktivno glumi, producira i razvija nove projekte. Uz nastavak rada na televiziji i filmovima, sve je prisutniji i u digitalnim formatima poput podcasta i streaming sadržaja. Njegova karijera evoluirala je od Disneyjeve i sitcom zvijezde do svestranog komičara i producenta, a publika ga i dalje rado prati – bilo na ekranu ili izvan njega.

Iako je mnogima ostao zapamćen kao simpatični Andy iz "Moderne obitelji", Adam Devine dokazao je da je puno više od jedne uloge.

Njegova priča o upornosti, humoru i povratku nakon teških životnih trenutaka čini ga jednim od najzanimljivijih komičara svoje generacije – i dokazom da se i iz najtežih početaka može izgraditi velika karijera.

