Magija našeg djetinjstva se vraća: Prvi kadrovi novog Harryja Pottera probudili nostalgiju fanova!

Prvi trailer nove HBO-ove serije "Harry Potter" probudio je snažnu nostalgiju među fanovima povratkom u poznati čarobnjački svijet, ali i otvorio nove rasprave zbog kontroverzi koje prate projekt.

Za mnoge, Harry Potter nije samo priča – to je djetinjstvo, prvi odlazak u kino, čekanje pisma iz Hogwartsa i odrastanje uz knjige i filmove koji su obilježili cijelu generaciju. Upravo zato je objava prve najave za novu HBO-ovu seriju izazvala snažan val emocija među fanovima diljem svijeta.

HBO je potvrdio da serija stiže na Božić 2026., a prvi kadrovi vraćaju nas na sam početak – u dane kada je sve počelo s dječakom koji nije znao da je čarobnjak.

Najava donosi prizore koje svi dobro poznajemo: Dursleyjevu kuću, prvo pismo iz Hogwartsa, susret s Hagridom i dolazak u čarobnjačku školu. No ovaj put sve izgleda svježije, detaljnije i intimnije – kao da ponovno proživljavamo priču koju smo mislili da već znamo napamet.

U ulozi Harryja pojavljuje se novi mladi glumac Dominic McLaughlin, čime serija otvara vrata novoj generaciji, ali i podsjeća starije fanove na trenutak kada su i sami prvi put upoznali taj svijet.

I dok nostalgija igra veliku ulogu u uzbuđenju oko serije, projekt je od samog početka praćen kontroverzama.

Najveća se veže uz autoricu J.K. Rowling, koja sudjeluje kao izvršna producentica, a čiji su javni stavovi o transrodnim osobama posljednjih godina izazvali oštre reakcije dijela javnosti i fanova. Zbog toga je projekt pod stalnim povećalom, a dio publike čak je pozvao na bojkot serije.

Kontroverze su se prelile i na glumačku ekipu – primjerice, John Lithgow, koji glumi Dumbledorea, priznao je da je razmišljao o odustajanju od projekta zbog negativnih reakcija povezanih s Rowling, ali je na kraju odlučio ostati.

Osim političkih rasprava, dio fanova kritizirao je i pojedine odluke vezane uz casting. Lithgow je tako postao prvi Amerikanac u ulozi Dumbledorea, što je odstupanje od pravila iz filmske franšize koja je inzistirala na britanskim i irskim glumcima. Ipak, mnogi su mu dali zeleno svjetlo zbog maestralne uloge Winstona Churchilla u seriji "Kruna".

Dodatnu kontroverzu potaknuo je i izbor afrobritanskog glumca Paape Essiedua za ulogu Severusa Snapea, zbog čega su fanovi serije, koji znaju za animozitet između njegovog lika i Harryja, optužili produkciju kako će ovime dati novu, ne baš lijepu perspektivu na karakter malog čarobnjaka.

Istovremeno, izbor potpuno novih, nepoznatih glumaca za glavne uloge izazvao je i uzbuđenje i skepsu – dok jedni pozdravljaju svjež pristup, drugi sumnjaju može li nova generacija dosegnuti kultni status originalne postave.

Dodatnu buru izazvalo je i curenje fotografija sa seta, uključujući detalje o lokacijama poput Privet Drivea, Hagridove kolibe i Diagon Alleyja. Takva curenja razljutili su produkciju, ali su fanovima dali prvi konkretan uvid u izgled serije prije službene promocije.

Unatoč svim kontroverzama, jedno je jasno – Harry Potter i dalje je jedan od najmoćnijih brendova u svijetu zabave. Serija se najavljuje kao dugoročni projekt koji bi mogao trajati godinama, a interes publike već sada pokazuje da će premijera biti jedan od najvećih televizijskih događaja godine.

No, za razliku od vremena kada su filmovi ujedinili fanove diljem svijeta, nova serija ulazi na scenu u trenutku kada je baza obožavatelja podijeljena – između nostalgije, uzbuđenja i kontroverzi koje se ne mogu ignorirati.

Jedno je sigurno – magija se vraća, ali ovaj put uz mnogo više pitanja nego prije.

