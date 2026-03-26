Preminuo je cijenjeni hrvatski bubnjar, bio je član Animatora

S hrvatske glazbene scene stiže tužna vijest o odlasku jednog od njezinih dugogodišnjih i svestranih aktera.

U 66. godini života preminuo je istaknuti hrvatski bubnjar Goran Markić, a vijest o njegovoj smrti objavila je Hrvatska glazbena unija. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za domaću glazbenu scenu na kojoj je ostavio dubok trag.

Rođen 21. travnja 1960., Markić je bio poznat kao svestran i pouzdan glazbenik, čiji je opus obuhvaćao različite žanrove – od rocka i novog vala do bluesa i popa. Tijekom karijere djelovao je kao član i suradnik brojnih bendova. Početkom 1980-ih svirao je u zagrebačkom novovalnom sastavu Patrola, a kasnije i u grupama Stop i Animatori. Sudjelovao je i u brojnim drugim projektima, među kojima su B2 Blues, The Bastardz, Hakuna Matata, The Cadillac, Kowalski, Pađen Band, Novo Svitanje, Swingersi i Virusi, kao i u projektu Milan Blenton autora Davora Slamniga.

Često je istovremeno bio angažiran u više sastava, ostavljajući prepoznatljiv trag u brojnim glazbenim suradnjama u Zagrebu i diljem Hrvatske. U posljednjim godinama posebno je bio aktivan na klupskoj sceni.

Od 1996. bio je član Hrvatske glazbene unije, a status samostalnog umjetnika zadržao je do umirovljenja prošle godine.

