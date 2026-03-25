Tragičan pad dječje zvijezde: Zbog jednog skandala izgubio je sve

Jedno uhićenje zbog vožnje u pijanom stanju koštala je nekadašnju dječju zvijezdu Mitchela Mussa glumačkih prilika.

Prošlo je 20 godina otkako je započelo emitiranje kultne Disneyjeve serije "Hannah Montana", koja je obilježila djetinjstvo cijele jedne generacije i lansirala svoje glumačke zvijezde u sam vrh popularnosti. Dok se danas prisjećamo glumačke ekipe i njihovih karijera, posebno se ističe priča Mitchela Mussa, nekadašnjeg miljenika publike čiji je put od slave do povlačenja iz javnosti bio sve samo ne običan.

Musso je bio jedno od najprepoznatljivijih lica Disney Channela krajem 2000-ih, no njegova karijera doživjela je nagli pad nakon niza skandala koji su ga udaljili s ekrana.

Rođen je 1991. u Teksasu, a karijeru je započeo kao dijete glumac početkom 2000-ih. Prve uloge imao je u filmovima poput "Secondhand Lions", no pravi proboj dogodio se kada je postao dio Disneyjeve obitelji.

Globalnu popularnost stekao je ulogom Olivera Okena u hit seriji "Hannah Montana", gdje je glumio najboljeg prijatelja glavne junakinje. Serija je postala fenomen, a Musso jedno od zaštitnih lica Disney Channela. Istovremeno je ostvario uspjeh i u drugim projektima, poput glasovne uloge u animiranoj seriji "Phineas and Ferb", gdje je posudio glas Jeremyju, kao i u vlastitoj seriji "Pair of Kings", u kojoj je imao glavnu ulogu.

U tom razdoblju bio je jedna od najvećih teen zvijezda – osim glume, bavio se i glazbom te objavljivao albume za Disney. Činilo se da ima sve predispozicije za dugoročnu karijeru u industriji dok 2011. godine njegova karijera nije doživjela ozbiljan udarac. Naime, bio je uhićen zbog vožnje u pijanom stanju (DUI), što je izazvalo veliku medijsku pažnju i negativan publicitet.

Disney je ubrzo reagirao – njegov lik u seriji "Pair of Kings" izbačen je iz projekta, a planovi za daljnju suradnju znatno su smanjeni.

Iako to nije bio jedini problem, ovaj incident označio je početak njegova povlačenja iz prvog plana industrije.

Nakon skandala, Musso se postupno povukao iz velikih projekata i više se fokusirao na glazbu i manje uloge. Otvorio je svoju diskografsku kuću Musso Records, za koju je objavio jedan album. Povremeno se pojavljivao u filmovima i serijama, ali nikada nije uspio vratiti status koji je imao u eri Disneyja.

Danas vodi znatno povučeniji život, daleko od intenzivne medijske pažnje kakvu je imao kao tinejdžerska zvijezda.

Fanovi su primijetili njegov izostanak s obilježavanja 20. godišnjice serije "Hannah Montana", što je izazvalo brojna pitanja.

Iako nije bilo velikog službenog objašnjenja, pretpostavlja se da je razlog kombinacija njegovog distanciranja od Disneyja nakon skandala, ali i činjenice da više nije aktivno uključen u projekte koji okupljaju originalnu postavu.

Ipak, na društvenim mrežama je objavio fotografiju s Miley Cyrus i Emily Osment kako bi se prisjetio tih dana.

"'Hannah Montana' mi se omotala oko srca i nikada me zapravo nije pustila. Doslovno smo odrasli uz vas — dugi dani, ludi rasporedi, učenje replika, smijanje između scena i snalaženje u životu dok su kamere snimale. Naučila me puno prekrasnih vrijednosti, ali najvažnija za mene je da te smijeh može provesti kroz teške dane. To samopouzdanje i danas nosim sa sobom svaki dan. Svima vama koji ste odrasli zajedno s nama… vaši prijatelji bili su i naši prijatelji", napisao je Musso u podužoj objavi zahvalivši se i kolegama sa snimanja. "Kao što je moja Lillypop rekla u svojoj objavi, mnogi od vas danas grade vlastite obitelji i dijele ovu prekrasnu priču sa svojom djecom, što je dar koji se ne može opisati riječima. To je bio najljepši dio HM-a."

Mitchel Musso ostaje primjer kako brza slava može donijeti jednako brz pad. Od jedne od najvećih Disney zvijezda do relativno anonimnog života, njegova karijera pokazuje koliko je teško održati uspjeh u industriji koja brzo mijenja svoje favorite. Ipak, za generaciju koja je odrasla uz Hannah Montanu, Oliver će uvijek ostati nezaboravan dio jednog televizijskog fenomena.

