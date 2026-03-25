Genij kojeg nisu razumjeli: Tragična sudbina pjevača koji je umro s 29 godina

Luigi Tenco bio je utjecajni talijanski kantautor čija tragična smrt na Sanremu 1967. i danas izaziva brojne kontroverze i pitanja.

Izvan anglofonske zone glazbena industrija puna je neshvaćenih genijalaca čiju vrijednost shvaćamo tek desetljećima kasnije.

Luigi Tenco ostao je jedna od najintrigantnijih i najtragičnijih figura talijanske glazbe. Talentirani kantautor, poznat po emotivnim i društveno angažiranim pjesmama, preminuo je u samo 29. godini, a okolnosti njegove smrti i danas izazivaju brojne kontroverze.

Rođen je 1938. godine u Cassineu, a tijekom svog djetinjstva nikad nije upoznao svog oca jer se njegova majka Teresa Zoccola razvela od supruga Giuseppea Tenca, nakon čega je navodno imala kratku izvanbračnu vezu sa šesnaestogodišnjim nasljednikom bogate obitelji.

Odrastao je u Cassineu i Genovi, koja je u to vrijeme bila središte nove generacije kantautora. Upravo ondje razvija ljubav prema jazzu i modernoj glazbi, a već kao tinejdžer počinje svirati saksofon i gitaru.

Karijeru započinje krajem pedesetih godina, najprije pod pseudonimima, a potom i pod vlastitim imenom. Ubrzo se profilirao kao jedan od najtalentiranijih predstavnika talijanskog pokreta cantautori – glazbenika koji sami pišu i izvode svoje pjesme.

Bio je poznat po introspektivnim, često melankoličnim pjesmama koje su se razlikovale od tada dominantnog komercijalnog popa. Među njegovim najpoznatijim pjesmama su "Mi sono innamorato di te", "Vedrai, vedrai" i "Ciao amore, ciao", a njegovu glazbu često se opisuje kao emotivnu, ali i društveno osviještenu, što ga je činilo posebnim na tadašnjoj sceni.

U privatnom životu, Tenco je bio poznat po svojoj povučenosti i kompleksnoj osobnosti. Jedna od najpoznatijih epizoda bila je njegova veza s francuskom pjevačicom Dalidom, s kojom je i nastupio na festivalu u Sanremu 1967. godine. Njihov odnos bio je intenzivan i često opisan kao turbulentan.

Tenco je 1967. sudjelovao na prestižnom festivalu Sanremo s pjesmom "Ciao amore, ciao", koju je izvodio zajedno s Dalidom. No pjesma nije prošla u finale, što ga je duboko pogodilo. Prema svjedočanstvima, bio je razočaran načinom na koji žiri i publika favoriziraju komercijalnije pjesme, iako za njegovo ispadanje mnogi krive lošu izvedbu navodno izazvanu konzumacijom barbiturata s alkoholom kako bi se riješio anksioznosti prije nastupa.

Te večeri povukao se u svoju hotelsku sobu kako bi se pripremio za konferenciju za novinare drugi dan gdje bi razotkrio skandal.

Sljedećeg jutra, Tenco je pronađen mrtav u svojoj sobi. Službena verzija bila je da je počinio samoubojstvo pucnjem iz pištolja. U sobi je pronađena i oproštajna poruka u kojoj je, navodno, izrazio razočaranje talijanskom glazbenom scenom i festivalom.

Međutim, od samog početka, okolnosti njegove smrti izazvale su sumnje. Pojedini detalji, poput položaja tijela, nedosljednosti u izvještajima i načina na koji je istraga vođena, doveli su do brojnih teorija da možda nije riječ o samoubojstvu. Neki su tvrdili da nije provedena adekvatna balistička analiza, dok su drugi dovodili u pitanje autentičnost oproštajne poruke.

Godinama kasnije, zbog kontinuiranih sumnji i pritiska javnosti, slučaj je ponovno otvoren. Tijekom 2000-ih provedena je ekshumacija i nova forenzička analiza.

Iako su nove istrage uglavnom potvrdile prvotni zaključak o samoubojstvu, mnogi i dalje vjeruju da sve okolnosti nisu do kraja razjašnjene. Do danas postoje tri teorije o njegovoj smrti - ona o tome da je izgubio tri milijune lira u kasinu zbog čega su kamatari poslali svoje ljude da ga opljačkaju, da ga je ubio Dalidin bivši suprug Morisse koji je bio ljubomoran jer ne može više kontrolirati Dalidu, te teorija o prikrivanju skandala.

Njegov sprovod održan je u Ricaldoneu dok se festival još održavao zbog čega gotovo nitko od njegovih kolega nije mogao doći.

Unatoč kratkoj karijeri, Tenco je ostavio snažan trag u talijanskoj glazbi. Danas se smatra jednim od pionira kantautorske scene, a u njegovu čast osnovana je i nagrada Tenco koja se dodjeljuje najboljim autorima i izvođačima.

Njegove pjesme i dalje žive, a njegova priča ostaje simbol umjetnika koji nije pristajao na kompromise.

Luigi Tenco nije bio samo glazbenik – bio je glas generacije koja je tražila autentičnost. Njegova smrt možda nikada neće biti do kraja razjašnjena, ali njegov utjecaj na glazbu i dalje je neupitan.

