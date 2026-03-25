Dramatična životna priča: Pokorila je svijet jednim hitom, a onda prošla kroz pravi pakao

Alexandra Stan, rumunjska pjevačica koja je svjetsku slavu stekla hitom Mr. Saxobeat, prošla je put od globalnog uspjeha i nagrada do skandala i pravne borbe.

Rumunjska elektronska glazbena scena posljednjih je desetljeća izrasla u jedan od najutjecajnijih izvoznika pop i dance zvuka u Europi i svijetu. Zarazni ritmovi, prepoznatljiva produkcija i niz globalnih hitova lansirali su izvođače poput Inne, Edwarda Maye i Alexandre Stan na vrhove svjetskih ljestvica, dok je “romanian dance” postao sinonim za klupsku energiju koja nadilazi granice i generacije.

Alexandra Stan jedna je od najpoznatijih rumunjskih pop zvijezda koja je početkom 2010-ih osvojila svijet zaraznim dance hitom "Mr. Saxobeat". Iako je doživjela ogroman uspjeh, njezinu karijeru obilježili su i teški trenuci, uključujući javni skandal i pravnu bitku koja ju je privremeno udaljila s scene.

Rođena je 10. lipnja 1989. u Constanți, a odmalena se borila sa zdravstvenim problemima. Naime, rođena je sa samo jednim bubregom, a kao tinejdžerica morala je rješavati polipe na glasnicama.

Još kao dijete pokazivala je interes za glazbu, a već kao tinejdžerica nastupala je na televiziji i sudjelovala na lokalnim natjecanjima, uključujući poznati Mamaia Music Festival. Pravi preokret dogodio se 2009. kada su je producenti Marcel Prodan i Andrei Nemirschi otkrili u karaoke baru i potpisali za svoju izdavačku kuću.

Nakon debitantskog singla "Lollipop (Param Pam Pam)", koji joj je donio lokalnu popularnost, Alexandra je 2010. objavila pjesmu koja joj je promijenila život – "Mr. Saxobeat". Pjesma je postala globalni hit, osvojila vrhove ljestvica u brojnim zemljama i prodana je u gotovo milijun primjeraka u manje od godinu dana.

Njezin prvi album "Saxobeats" (2011.) dodatno je učvrstio uspjeh, a singlovi poput "Get Back (ASAP)" i "Lemonade" ostvarili su solidne rezultate u Europi. Za svoj uspjeh osvojila je niz nagrada, uključujući priznanja na Romanian Music Awards i European Border Breaker Award, kao i nominaciju za MTV Europe Music Awards.

Godine 2013. karijera joj je naglo prekinuta nakon sukoba s producentom Marcelom Prodanom. Stan je optužila svog tadašnjeg menadžera za fizičko nasilje, ucjenu i krađu, a slučaj je izazvao ogromnu medijsku pažnju u Rumunjskoj. Zbog incidenta završila je u bolnici s vidljivim ozljedama, a cijeli događaj doveo je do sudskog spora i njezine privremene pauze od glazbe.

Nakon pauze, Alexandra se vratila s albumom "Unlocked" (2014.), kojim je pokušala ponovno izgraditi karijeru.

U godinama koje su uslijedile objavila je niz pjesama i albuma, uključujući "Cherry Pop", "Dance" i kasnije projekte poput "Rainbows", nastavljajući graditi međunarodnu publiku. Iako nikada nije ponovila globalni uspjeh "Mr. Saxobeat", ostala je jedno od najprepoznatljivijih imena rumunjske dance scene.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Genij kojeg nisu razumjeli: Tragična sudbina pjevača koji je umro s 29 godina

U privatnom životu Alexandra je prolazila kroz nekoliko veza, a 2021. se udala, iako je brak kasnije završio razvodom. Otvoreno je progovarala kako je iskusila grupni i lezbijski seks, a 2019. u javnost je izašao video u kojem pleše naga. Na koncu, sreću je pronašla s kolegom Stefanom Opreom, nedavno objavivši kako čekaju kćer koju će nazvati Eva.

Otvoreno je govorila o teškim trenucima u karijeri i osobnom životu, uključujući borbu za kontrolu nad vlastitom karijerom nakon konflikta s bivšim menadžmentom.

Danas Alexandra Stan i dalje aktivno radi na glazbi, nastupa i objavljuje nove projekte, a njezin najveći hit i dalje je nezaobilazan na playlistama diljem svijeta. Iako je prošla kroz uspone i padove, ostala je simbol jedne ere eurodancea koja je osvojila globalnu publiku.

Priča Alexandre Stan pokazuje koliko brzo slava može doći, ali i koliko brzo može biti ugrožena. Unatoč svemu, njezin glas i energija i dalje žive – a "Mr. Saxobeat" ostaje jedan od najvećih europskih hitova 21. stoljeća.

Gdje je danas Inna, pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Sofia Vergara naglasila bujni dekolte u pripijenoj haljini s prozirnim detaljima

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Rakitićeva Raquel kao model: U sportskom kompletiću istaknula ravan, isklesan trbuh!

Pogledaji ovo Celebrity Prate je milijuni! Evo tko je gimnastičarka koju ćemo gledati u Spasilačkoj službi

Pogledaji ovo Celebrity Kriv za silovanje i drogiranje! Bill Cosby svojoj žrtvi mora isplatiti skoro 60 milijuna dolara odštete