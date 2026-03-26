Bila je zvijezda Američke pite, a onda ju je slava otjerala u ralje ovisnosti

Nekadašnja zvijezda Tara Reid nakon turbulentnih godina obilježenih ovisnostima i osobnim problemima danas pokušava stabilizirati život.

Krajem devedesetih i početkom 2000-ih, mnoge tinejdžerice ugledale su se na Taru Reid, koja se tih godina probila filmovima poput "Velikog Lebowskog" i "Američke pite".

Bila je jedno od najprepoznatljivijih lica prijelaza stoljeća, a nevjerojatnim osmijehom i djevojačkim šarmom postala je simbol bezbrižnog Hollywooda sve dok pritisak slave, ovisnosti i poremećaji u prehrani nisu počeli uzimati svoj danak.

Nakon burnih godina i brojnih padova, 50-godišnja glumica pokušava ponovno pronaći svoje mjesto u svijetu filma i u vlastitom životu, no u javnosti je rijetko vidimo. Zbog toga, mnoge je fanove iznenadilo kada su osvanule njezine fotografije s prijateljicom, pjevačicom Tinom Win s kave, na kojima izgleda u boljem stanju nego prije nekoliko mjeseci.

Rođena 8. studenog 1975., gluma ju je privlačila od djetinjstva. Već s šest godina pojavila se u dječjoj emisiji "Child’s Play", a kasnije i u brojnim reklamama, uključujući one za Jell-O i McDonald’s.

Nakon školovanja u New Yorku, gdje je pohađala prestižnu školu Professional Children’s School zajedno s budućim zvijezdama poput Sarah Michelle Gellar i Macaulayja Culkina, preselila se u Los Angeles i karijera joj je brzo krenula uzlazno.

Prvu veću ulogu dobila je 1998. u "Veliki Lebowski", kultnom filmu braće Coen, gdje je glumila mladoliku trofejnu suprugu Bunny Lebowski. No, pravi proboj dogodio se godinu dana kasnije s filmom "Američka pita", u kojem je utjelovila slatku, ali seksi Vicky. Film je postao globalni fenomen i lansirao Taru među najtraženije mlade glumice Hollywooda. Poslije uspjeha filma, koji je na koncu postao franšiza, Tara je redovito punila naslovnice magazina, postavši ikona rane pop-kulture.

Kako je njezina slava rasla, tako su se počeli pojavljivati i problemi. Tijekom ranih 2000-ih, Tara je postala stalni gost holivudskih zabava i tabloida. Njezina borba s alkoholom, kao i neuspjela estetska operacija iz 2004. zbog koje je javno progovorila o komplikacijama nakon liposukcije i povećanja grudi — obilježili su početak njezina pada.

Uslijedile su kritike zbog pretjerane mršavosti i šuškanja o poremećajima u prehrani, što je sama Tara kasnije priznala, ističući da se godinama borila s pritiskom da izgleda savršeno.

"U Hollywoodu vam stalno govore da morate biti savršeni. Toliko sam se trudila biti ono što drugi žele, da sam potpuno izgubila sebe", rekla je jednom prilikom Reid, koja se pokušavala vratiti filmskim uspjesima, no bez velike pozornosti. Filmovi su propadali, a tabloidi su se više bavili njezinim privatnim životom nego glumačkim radom.

Poslije rehabilitacije, njezino ime je ponovno dospjelo u fokus 2013. godine zahvaljujući neočekivanom fenomenu — trash blockbusteru "Sharknado". U toj bizarnoj filmskoj franšizi, Tara je tumačila lik April Wexler kroz čak šest nastavaka, što joj je donijelo novi val popularnosti i status kraljice B-filma.

Usprkos mnogim vezama, Reid se nikada nije udala, za što je rekla da joj je negativno utjecalo na karijeru. Za svaku sigurnost je dala zamrznuti svoja jajašca, dodavši kako se ipak osjeća mamom i to svojim psima Besu i Belli.

Posljednjih mjeseci ponovno se našla u središtu pozornosti, zbog incidenta tijekom kojeg joj je, kako tvrdi, podmetnuta droga u piće. Završila je u bolnici, a na snimci koja je kasnije osvanula se vidjelo kako nerazgovijetno komunicira s osobama koje joj pokušavaju pomoći, a u jednom trenutku gotovo ispada iz kolica dok je sigurnosno osoblje vodi kroz predvorje hotela.

Tada je podnijela i kaznenu prijavu.

"Bila sam iskrena – ne sjećam se ničega nakon prvog pića. Osjetila sam da nešto nije u redu. Probudila sam se u bolnici bez ikakvog pojma kako sam tamo dospjela", ispričala je Reid, dodavši kako ju boli način na koji je prikazana u javnosti: "Osjećam se napadnuto i osuđeno zbog nečega čega se uopće ne sjećam. Pokušavam se psihički oporaviti, ali me javni pritisak lomi. Bojim se izaći iz kuće."

Poručila je i kako tog dana nije uzela nikakve lijekove te da ne vjeruje kako bi poslije jedne čaše vina završila gotovo 11 sati u bolnici: "Je li bilo još pića nakon toga – ne znam, jer se ničega ne sjećam. Podijelila sam jedinu istinu koju imam – ono čega se sjećam i što sam osjećala. Molim za privatnost, suosjećanje i prostor da ozdravim."

Iako je ne vidimo u spektakulatnim filmovima, Tara Reid je i dalje aktivna u filmskoj industriji, prošavši kroz vrtoglavi uspon i pad. Njezin život možda nije bajka, ali je dokaz da se snaga i hrabrost mogu pronaći i nakon što padneš najniže.

