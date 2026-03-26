Folk-legenda završila na operaciji, poznato je u kakvom je stanju

Nakon vijesti o operaciji Zorice Brunclik, stigle su i prve dobre informacije o njezinom zdravstvenom stanju.

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je operirana, a prema pisanju domaćih medija, oporavak nastavlja u svom domu.

Kako navodi Nova.rs, prije tri dana napustila je bolnicu ''Dragiša Mišović'', gdje je boravila nakon operativnog zahvata te se trenutno nalazi na kućnom liječenju.

Zorica Brunclik - 4

U ovim trenucima najveća podrška joj je obitelj, koja je stalno uz nju. Njezin suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš, nije se javno oglašavao o cijeloj situaciji, no pojedine kolege s estrade podijelile su informacije o njezinom zdravstvenom stanju.

Najnovije i ujedno najpozitivnije vijesti donijela je pjevačica Lepa Lukić, koja je potvrdila da se Zorica uspješno oporavlja te da su njih dvije bile u kontaktu.

Zorica Brunclik i suprug Miroljub Aranđelović Kemiš

''Operirana je, osjeća se dobro… Bolje je, izašla je iz šok sobe. Vratit će se za koji dan kući, na kućno liječenje'', izjavila je Lepa Lukić.

Nije krila ni koliko ju je taj razgovor emotivno dirnuo.

''Brinem se za nju pa mi se javila. Kad sam čula njezin glas, odmah sam ga prepoznala. Rekla sam: ''Sunce moje…'', ispričala je Lepa.

Podrška kolega i publike ne izostaje, a svi joj žele brz i uspješan oporavak kako bi se što prije vratila svakodnevici i glazbi.

"Veoma volim Zorku... Vrlo mi je žao što je bolesna. Možda postoji čudo neko pa se to izliječi i riješi, ali zaista mi je stalo da ozdravi", dodala je neki dan Vesna Zmijanac.

Zorica Brunclik je poznata srpska i bivša jugoslavenska pjevačica narodne glazbe, jedna od najuspješnijih izvođačica tog žanra na ovim prostorima.

Rođena je 29. lipnja 1955. godine u Beogradu, a karijeru je započela još 1970-ih godina nastupajući po restoranima i hotelima. Danas iza sebe ima desetljeća uspješne karijere, veliki broj albuma i milijune prodanih ploča, zbog čega se smatra jednom od najvećih folk zvijezda bivše Jugoslavije.

Zorica Brunclik - 1

Posebno je prepoznatljiva po svom imidžu, ružičastoj kosi, kao i po brojnim hitovima i dugogodišnjoj prisutnosti na estradi.

Osim glazbe, bila je i televizijska ličnost, sudjelovala u emisijama i glazbenim natjecanjima poput ''Zvezde Granda'' i ''Pinkove zvezde''.

Zorica Brunclik

