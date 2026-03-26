Bila je dio jednog od najvećih hitova 90-ih: Iza nje je teška borba sa zdravljem

Elisa Donovan, najpoznatija po ulozi Amber u "Djevojci s Beverly Hillsa" i Morgan u "Sabrini, maloj vještici", nedavno je viđena na jednoj promociji.

Film "Djevojka s Beverly Hillsa" (Clueless) obilježio je 90-e kao jedna od najutjecajnijih tinejdžerskih komedija, postavši kulturni fenomen koji je definirao modu, stil i humor jedne generacije. Upravo iz tog kultnog filma proizašle su i glumačke zvijezde koje se i danas pamte, među kojima se posebno istaknula Elisa Donovan kao nezaboravna Amber.

Danas 55-godišnja Donovan je ostala jedno od prepoznatljivih lica 90-ih, a i danas, više od tri desetljeća nakon početka karijere, plijeni pažnju svojim izgledom i energijom. Iako je publika najviše pamti po ulozi sarkastične Amber, njezina karijera puno je šira od jednog kultnog hita.

Rođena je 3. veljače 1971. u New Yorku, a odrastala je u umjetničkom okruženju koje ju je rano usmjerilo prema glumi. Već kao tinejdžerica pokazivala je interes za kazalište i televiziju, što ju je dovelo do prvih audicija i manjih uloga.

Selidba u Los Angeles otvorila joj je vrata televizijske industrije, gdje je postupno počela graditi karijeru. Pravi proboj dogodio se sredinom 90-ih kada je dobila ulogu Amber Mariens u filmu "Djevojka s Beverly Hillsa". Njezin lik – oštrouman, pomalo zločest i uvijek duhovit – postao je jedan od najzapamćenijih u filmu, a uspjeh filma doveo je i do istoimene TV serije, u kojoj je ponovila svoju ulogu i dodatno učvrstila popularnost.

Prije i nakon "Djevojka s Beverly Hillsa", Donovan se pojavila i u drugim popularnim projektima, uključujući: "Beverly Hills", gdje je imala zapaženu ulogu u šestoj sezoni, te "Sabrina, mala vještica", gdje je od pete do sedme sezone glumila Morgan, jednu od Sabrininih cimerica na fakultetu. Ta uloga dodatno ju je približila mlađoj publici i učinila stalnim licem televizije tog vremena.

Nakon velikog uspjeha devedesetih, Donovan je nastavila raditi na televiziji i u filmu, ali u nešto manjem intenzitetu. Nedavno se pojavila u projektima poput "NCIS" i "Worst Cooks in America", pokazujući da je i dalje aktivna u industriji.

Osim glume, 2021. objavila je i memoare pod nazivom "Wake Me When You Leave", u kojima govori o karijeri, osobnim izazovima i borbi s anoreksijom, koja ju je umalo dovela do srčanog udara. Nedavno je viđena na eventu u West Hollywoodu, gdje je sudjelovala na lansiranju kampanje pjevačice Mel B s brendom Revive Collagen.

Privukla je pažnju svojim svježim izgledom i stilom, pokazujući da i dalje odiše istim šarmom koji ju je proslavio.

U privatnom životu Donovan je posvećena obitelji i osobnom razvoju. Udana je za Charlieja Bigelowa s kojim ima kćer, a dio svoje energije usmjerava i na pisanje te inspirativne projekte. Poznata je po tome što otvoreno govori o životnim izazovima i osobnom rastu, što ju je dodatno približilo publici.

Iako je mnogi i dalje pamte kao Amber iz "Djevojke s Beverly Hillsa", Elisa Donovan dokazala je da može graditi dugotrajnu karijeru i izvan jednog kultnog projekta. Danas kombinira glumu, pisanje i javne nastupe, a njezina priča pokazuje kako se slava može pretvoriti u dugoročan i ispunjen život – i na ekranu i izvan njega.

