Znate li tko je suprug Emilije Kokić? Njihova ljubav počela je potpuno neočekivano

Emilija Kokić na društvenim mrežama podijelila je fotografiju supruga povodom njegova okruglog rođendana.

Emilija Kokić još je jednom pokazala koliko joj je obitelj na prvom mjestu. Poznata pjevačica razveselila je svoje brojne obožavatelje emotivnom objavom povodom posebnog dana u njihovom domu, rođendana njezina supruga Miljenka Kokota.

Naime, Miljenko je proslavio okrugli 60. rođendan, a Emilija mu je tim povodom uputila jednostavnu, ali iskrenu i toplu čestitku koja je dirnula mnoge. Uz zajedničku fotografiju, napisala je: ''Sretan ti rođendan, najdraži moj – živi sve svoje snove.''

Kratka poruka bila je dovoljna da pokaže dubinu njihove povezanosti, a ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari pratitelja koji su paru uputili čestitke i lijepe želje.

A između pjevačice i televizijskog spikera i voditelja nije odmah zaiskrilo.

''Miljenko i ja smo bili totalno antipatični jedno drugome, bili smo dio zajedničkog društva i da stvarno budem iskrena, nije mi baš jasno kako se to sve skupa dogodilo. On je meni bio tamo neki novinar s televizije, ja sam njemu bila neka naprlitana pjevačica, tako da uopće nikakav interes za nikakvim dubljim razgovorima nismo imali.'', ispričala je za IN magazin.

Emilija Kokić i Miljenko Kokot Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Ali, kako kaže, nekim čudom im se ipak dogodila ljubav.

''Ali zahvalna sam tom čudu da se dogodilo jer Miljenko je apsolutno najbolje stvorenje koje sam ja ikad upoznala u životu. Ima toliko vrlina, toliko je divan prijatelj najprije pa onda partner i suprug i baš sam sretna što je baš Miljenko dio mog puta.''

In Magazin: Emilija Kokić

