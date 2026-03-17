Folk-diva u lošem zdravstvenom stanju: "Možda postoji čudo da se izliječi.."

Zorica Brunclik već se neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, a nakon što je propustila nekoliko važnih događanja otkriveno je da je nedavno operirana i oporavlja se kod kuće, dok je Vesna Zmijanac potvrdila da je stanje ozbiljno.

Glazbena legenda Zorica Brunclik (70) već se neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, što je potaknulo brojna nagađanja o njezinu zdravstvenom stanju.

Sumnje su dodatno porasle nakon što se nije pojavila ni na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću, kao ni na snimanjima emisije Pinkove zvezde, gdje su je privremeno zamijenili njezin suprug Kemiš, Rada Manojlović i Đani.

Zorica Brunclik Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Prema pisanju srpskih medija, pjevačica je nedavno hitno operirana u Beogradu te se trenutačno oporavlja kod kuće.

Pogledaji ovo Celebrity Velik trenutak kćeri Martine Tomčić, ostvarila je uspjeh vrijedan svake pohvale!

O njezinu stanju progovorila je i kolegica Vesna Zmijanac, koja nije skrivala emocije.

"Ne znam, ne smijem ni pitati", priznala je, dodajući kako joj je teško palo kada je čula da je Zorica loše.

Vesna Zmijanac Foto: M. P./ATAImages./PIXSELL

"Mnogo volim Zorku... Mnogo mi je žao što je bolesna. Možda postoji čudo neko pa se to izliječi i riješi, ali zaista mi je stalo da ozdravi", rekla je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je diva iz susjedstva koja stiže u zagrebačku Arenu? Iza uspjeha krije se i teška životna priča

Na pitanje voditelja je li situacija ozbiljna, kratko je za srpske medije odgovorila: "Jeste".

Vesna Zmijanac - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno je i sama Vesna bila u lošem zdravstvenom stanju.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Tko je ova žena za koju nitko ne vjeruje da ima 60 godina? Nagim fotografijama izaziva čuđenja

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Hrpa komplimenata za Anu Gruicu u najkraćoj mogućoj haljini: "Bombetina!"

Pogledaji ovo Celebrity Kćerkica Sonje Kovač uskočila u ulogu vrtlarice: Pogledajte kako malena sadi luk!