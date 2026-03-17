Tko je ova žena za koju nitko ne vjeruje da ima 60 godina? Nagim fotografijama izaziva čuđenja

Pavlína Pořízková i u 60. godini oduševljava izgledom i porukom o samoprihvaćanju, otvoreno rušeći stereotipe o starenju, dok iza sebe ima bogatu karijeru i turbulentan privatni život te danas ponovno uživa u ljubavi.
Slavna češka manekenka Pavlína Pořízková i u 60. godini pokazuje da samopouzdanje i prirodna ljepota nemaju rok trajanja.
Bivša supermodelica ovih je dana oduševila pratitelje fotografijama u zavodljivom donjem rublju, uz snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela. Istaknula je kako je najvažnije naučiti voljeti sebe, bez obzira na godine.
Pořízková već godinama ruši stereotipe o starenju te otvoreno govori o ljepoti bez filtera i estetskih zahvata. Ne skriva svoje tijelo niti znakove godina, već upravo u tome vidi snagu i autentičnost kojom inspirira žene diljem svijeta.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je diva iz susjedstva koja stiže u zagrebačku Arenu? Iza uspjeha krije se i teška životna priča
Rođena 1965. u Češkoj, karijeru je započela vrlo mlada, a već s 18 godina postala je prva žena iz Istočnog bloka na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit Issue. Tijekom 80-ih i 90-ih bila je jedna od najtraženijih i najplaćenijih manekenki, surađujući s modnim gigantima poput Chanela, Versacea i Estée Laudera.
Danas živi u SAD-u, gdje se osim modelinga bavi pisanjem i javnim istupima, često progovarajući o temama poput starenja, mentalnog zdravlja i samoprihvaćanja.
Privatni život Pavlíne Pořízkové jednako je intrigantan kao i njezina karijera. Gotovo tri desetljeća bila je u braku s Ricom Ocasekom, frontmenom benda The Cars, s kojim ima dva sina. Iako su se razišli prije njegove smrti 2019. godine, ostala je uz njega do kraja, a javnost je iznenadila vijest da ju je isključio iz oporuke.
Pogledaji ovo Clubzone Laura Pausini stiže prvi put u Zagreb, ovaj koncert dugo će se pamtiti!
Nakon toga otvoreno je govorila o teškom razdoblju, depresiji i osjećaju gubitka, čime je stekla veliku podršku publike. Danas ponovno ljubi. U vezi je s televizijskim scenaristom Jeffom Greensteinom, a njihova zajednička pojavljivanja i objave na društvenim mrežama pokazuju da je pronašla novu sreću. Poznata je po iskrenosti i tome što bez zadrške govori o starenju, tijelu i ljubavi, zbog čega mnogima djeluje još bliže i autentičnije.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Hrpa komplimenata za Anu Gruicu u najkraćoj mogućoj haljini: "Bombetina!"
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kćerkica Sonje Kovač uskočila u ulogu vrtlarice: Pogledajte kako malena sadi luk!
Pogledaji ovo Celebrity Velik trenutak kćeri Martine Tomčić, ostvarila je uspjeh vrijedan svake pohvale!