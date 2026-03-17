Tko je diva iz susjedstva koja stiže u zagrebačku Arenu? Iza uspjeha krije se i teška životna priča

Njezin put nije bio klasičan – sve je počelo spontano, uz podršku najbližih. Danas iza sebe ima niz uspjeha koji su je doveli do velikih pozornica.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda sprema veliki spektakl u Zagrebu – Senidah će 10. listopada 2026. godine nastupiti u Areni, gdje publiku očekuje impresivan show.

Senidah, pravim imenom Senida Hajdarpašić, prije nego što je dospjela među najutjecajnije izvođače balkanskog trapa, slovenska pjevačica crnogorskog porijekla je bila pjevačica pop-rock sastava Muff. Taj peteročlani bend nastao je 2011. godine, a tri godine kasnije umalo smo ga mogli poslušati u Kopenhagenu na Eurosongu.

Široj publici predstavila se hitom ''Slađana'' iz 2018. godine, koji je obilježio njezin proboj i otvorio put nizu uspješnih projekata.

Njezina glazbena priča zapravo je krenula gotovo spontano, uz veliku podršku obitelji.

"Sestra je tada objavila moju snimku na kojoj pjevam na YouTube. U tom trenutku nisam ni znala da je to objavila. Bila sam s dečkom i on je rekao: 'Nisam znao da pjevaš', nisam znala o čemu govori. Tražila sam od sestre da izbriše snimku, ali mama je rekla: 'Zašto, sine, pa to je dobro?'. Na kraju je ona to skinula i prijavila me na neko natjecanje na koje ja uopće nisam htjela ići. Tada sam još radila u jednom uredu i rekla sam im da ne mogu doći radi posla. Oni su mi rekli: 'Dođite prvi, odradit ćete i onda možete ići.' I tako je i bilo. Tu sam shvatila: 'Aha, dobro, ako su oni to prepoznali, onda imam hrabrosti javiti se Cazzafuri.' I od tada radimo zajedno", ispričala je svojedobno za Extra FM.

Ubrzo nakon hita iz 2018. godine objavila je debitantski album Bez Tebe, kojim je učvrstila svoj jedinstveni glazbeni identitet i potvrdila status nove generacije regionalnih zvijezda.

Kroz tri studijska albuma – Bez Tebe, Za Tebe i Sen i Dah – Senidah je redefinirala žanrovske granice regionalne pop i urban scene. Njezin najnoviji album "Sen i Dah" (2025.) smatra se njezinim najzrelijim i najemotivnijim izdanjem do sada, a u kratkom je vremenu ostvario više desetaka milijuna streamova na Spotifyju.

Tijekom karijere surađivala je s brojnim regionalnim izvođačima poput Jale Brata i Bube Corellija na hitu ''Kamikaza'', dok se među zapaženijim suradnjama ističe i duet s Dinom Merlinom na pjesmi ''Dođi'', koji je dodatno učvrstio njezin status na sceni.

Iza širokog osmjeha samozatajne glazbenice stoji teška životna priča. Otac joj je poginuo u teškoj prometnoj nesreći kad je bila dijete, a prije 10-ak godina izgubila je i majku, koja joj je bila najveći životni oslonac i potpor.

''Oduvijek mama. Mama mi je uzor i bit će mi do kraja života. To je bila žena koja je bila jaka, snažna i dobra prijateljica, ali znalo se kad, što i kako. I što se mode i stava tiče, to je bila ona i nitko drugi neće moći da je zamijeni'', ispričala je 2025. godine za naš IN magazin.

Brojnim obožavateljima je uzor zbog svojih ženstvenih oblina, ali i zbog besprijekornog stajlinga. Ipak, malo je onih koji znaju kako je Senidah izgledala prije glazbene karijere.

Senidah je tada imala tamniju kosu, ali i primjetno manje usne. Pored usana, nagađa se da je Senidah radila još neke estetske promjene na licu, ali ona to nikada nije komentirala.

