Iza širokog osmjeha regionalne zvijezde stoji teška životna priča: ''Nitko je neće moći zamijeniti''

Energičnim koncertom u trogirskoj Kuli Kamerlengo, regionalna glazbena zvijezda Senidah pokazala je zašto je jedna od omiljenih izvođačica na Balkanu. Kakva je kad nije na sceni, tko joj je najveći životni uzor i hoće li snimiti duet s Adijem Šošom, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

U veličanstvenom ambijentu srednjovjekovne Kule Kamerlengo u Trogiru, Senidah je priredila koncert koji će se dugo pamtiti i zapečatila status ''regionalne trap dive''. Glazba ove Slovenke crnogorskih korijena briše žanrovske granice i svakim danom sve više osvaja Balkan.

''Onoliko koliko se osjećam da nisam ničija, toliko sam svačija. U jednu ruku, nekad se malo bezveze osjećam jer stvarno ne znam gdje pripadam, ali kad vidim ljude kako me vuku k sebi, onda mi je puno srce'', kaže.

Njezin novi album osvojio je i kritiku i publiku, a inspiraciju za njega je, kaže, pronašla u životu.

''Nekad je malo bolje, nekad je malo lošije. Ja sam imala neko malo lošije iskustvo pa sam onda morala to iznijeti iz sebe, izbaciti.''

A pjesme ove 40-godišnjakinje osnažujuće djeluju na žene, koje čine najveći dio njezine publike.

In Magazin: Senidah - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Ja na svojim nastupima viđam najljepše cure i zbog toga onda i momci dolaze, ali jako mi je drago zbog toga. Žene, moramo biti jake, kako god. Moramo biti slatke, ali nikako se dati.''.

S nevjerojatnom energijom i karizmom Senidah svoju publiku na nastupima ostavlja bez daha. A kakva je kad nije na sceni?

Pogledaji ovo Celebrity Fani Stipković vratila se u Hrvatsku sa sinom kojeg je dobila s legendarnim nogometašem

''Pa kako kad, sad fizički malo manje. Onako jako sam mlada u srcu i onda sam kao neka djevojčica i dalje. I malo sam rogonja.''

A Senidah ne plijeni samo snagom svojeg moćnog vokala, već i jedinstvenim stilom.

In Magazin: Senidah - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Zanimljivosti Uz Lopud je usidrena još jedna superjahta, na njoj se krije najbogatiji čovjek na svijetu?

''To sam vidjela od mame, ona se voljela oblačiti, sređivati, tako da je to vjerojatno od nje. Volim se srediti, volim vidjeti sređenu djevojku.''

Iza širokog osmjeha samozatajne glazbenice stoji teška životna priča. Otac joj je poginuo u teškoj prometnoj nesreći kad je bila dijete, a prije 10-ak godina izgubila je i majku, koja joj je bila najveći životni oslonac i potpor.

''Oduvijek mama. Mama mi je uzor i bit će mi do kraja života. To je bila žena koja je bila jaka, snažna i dobra prijateljica, ali znalo se kad, što i kako. I što se mode i stava tiče, to je bila ona i nitko drugi neće moći da je zamijeni.''

In Magazin: Senidah - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Uz prijatelje, pjevačici je najveća potpora baka, koja je nedavno proslavila 100-i rođendan.

''A žena živi gore na planini. Pazili smo je, mazili smo je pa eto, kako neće doživjeti 100. Ona će doživjeti i 110, ali meni je možda malo previše za sebe, tko će izdržati. Ali ja sam sretna što je ona tu i dalje s nama.''

In Magazin: Senidah - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo inMagazin Vjenčanje koje pomiče granice luksuza: Zašto Venecija prosvjeduje protiv milijardera Bezosa?

Na pitanje hoće li doći do dueta s Adijem Šošom, koji je to prije mjesec dana spomenuo u In Magazinu, odgovara.

''Ooo Adi, ja sam mislila da je to tajna. Ne, nešto malo smo pričali kad smo se vidjeli u Zagrebu, ali čekam da me pozove. Ne znam tko radi pjesmu, ja ili on. Call me, da se dogovorimo. Ali imam sad još dva dueta, koja samo što nisu izašla.''

Galerija 1 1 1 1 1

Nakon uragana zvanog ''Senidah'', ljeto u Trogiru tek počinje. Početkom kolovoza u Kulu Kamerlengo stižu Silente, Miach, Baby Lasagna, Dubioza kolektiv i mnogi drugi.

In Magazin: Senidah - 5 Foto: DNEVNIK.hr

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Sjećate li se Michaela iz komedije s Julijom Roberts? Evo koliko se promijenio od slavnog filma!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Meghan Markle pokazala kći s detaljem brenda koji vole i djeca Williama i Kate

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni glumac službeno se razveo od 13 godina starije glumice, sve je riješeno u mjesec dana

Pogledaji ovo inMagazin Omiljeni holivudski negativac oduševljen Hrvatskom: ''Dolazi i moja obitelj!''