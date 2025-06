Omiljeni holivudski negativac oduševljen Hrvatskom: ''Dolazi i moja obitelj!''

On je zlatni dečko njemačke kinematografije i omiljen holivudski negativac s nominacijama za Zlatni globus, koji govori pet jezika. Čim je sletio u Lijepu Našu, bacio se na učenje hrvatskog. Daniel Bruhl, gost festivala Slano film days, našoj Aleksandri Keresman za IN magazin otkrio je ostaje li na našoj obali, kako se nosi s igranjem mračnih zlikovaca i zašto mu je u tome od velike pomoći - supruga.

Daniel Brühl u Hollywoodu je dobro poznato, etablirano ime, no ovaj ponosni Europljanin njemačko-španjolskog podrijetla impresionira s mnogo više od statusa hollywoodske zvijezde. Govori njemački, španjolski, katalonski, portugalski i francuski jezik, a, čini se, ako treba i hrvatski.



''Prvi put sam u Hrvatskoj, ali baš sam pričao Miri kako imam puno prijatelja Hrvata, ali eto prvi put sam tu i koja bolja prilika od festivala. Znam koliko moj prijatelj Ruben voli Slano i festival pa ga nisam htio propustiti'', govori Daniel.

On i Steve Buscemi najzvučnija su glumačka imena ovogodišnjeg Slano Film Days festivala, no dolazak u Lijepu našu savršen je spoj posla i užitka.Što je čuo o Hrvatskoj od prijatelja?

''Da je divno povijesno mjesto i baš zbog tih ljudi koje sam poznavao želio sam je i sam bolje upoznati. Namjeravam ostati duže jer bila bi šteta da ostanem samo par dana, dolazi i moja obitelj i pokušat ćemo vidjeti što više možemo, ali neće mi ovo biti posljednji put ovdje, moj blizak prijatelj je i Zadra, želim otići do Splita posjetiti što više mjesta, ali vjerojatno idući put''.

Ovaj zlatni dečko njemačke kinematografije i predstavnik europske glumačke elite, kako mu laskaju, poznat je po igranju moralno kompleksnih likova, nerijetko zlikovaca, i to onih iz njemačke ratne prošlosti. No odlučno je odbio ponude da igra Hitlera, kao i bilo kojeg visoko rangiranog nacista.

In Magazin: Daniel Bruhl - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Ne želim biti ograničen zbog svog njemačkog podrijetla i jednog mračnog poglavlja u našoj povijesti, ne kažem da ne bih opet glumio takve likove, već sam to radio u prošlosti sa Quentinom Tarantinom gdje sam tumačio takvu ulogu ali u njegovoj verziji prošlosti koja je bila jako zanimljiva pa nisam mogao odbiti jer scenarij je bio tako dobar. Ali kad se radi o klišeiziranim njemačkim likovima onako kako nas stranci često vide a previše su plošni, onda me to ne zanima''.



Od vozača Formule 1 Nikija Laude do Karla Lagerfelda, ili pak marvelova zlikovca, Danielova lepeza uloga rijetko se viđa. Dok je na njemačkom terenu gotovo uvijek u ulozi romantičnog junaka, Hollywood ga obožava gledati kao antagonista''.

In Magazin: Daniel Bruhl - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Postoji li za njega neka vrsta zadovoljstva u igranju takvih likova i pričanju priča?

''Ono zbog čega i nas glumce ali i publiku privlače takve priče jest zato što svi imamo mračnu stranu, kao ljudi no trudimo se sakriti je jer to nije nešto pozitivno otkriti je svijetu ali i sebi no istražiti tu mračnu stranu je uvijek veoma zanimljivo i oslobađajuće jer onda je ne morate toliko upražnjavati u stvarnom životu, barem se ja trudim tako, nego izbacite taj dio dok istražujete lik'', priča.

Njegova je supruga psihijatrica, je li mu to od pomoći, priča li ikad s njom o nekim ulogama?

''Ne smije biti mojom psihijatricom jer to ne bi funkcioniralo ali da puno razgovaramo o poslu, to je veoma simbiotski proces jer gluma je uvelike srodna psihologiji. Čita sve scenarije koje prihvatim i daje mi svoje mišljenje i kad imam neka pitanja imam veoma profesionalnog savjetnika kod kuće što dobro dođe'', otkrio je glumac.

In Magazin: Daniel Bruhl - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Detalje obiteljskog života drži strogo za sebe, još jedna doista europska crta markantnog glumca, koji je kao vrstan poliglot odigrao uloge najmanje deset različitih nacionalnosti.

Bi li ikad surađivao s hrvatskom produkcijom?

''Definitivno, gdje god je dobra priča, nije mi važno odakle je, ne mora dolaziti iz Hollywooda, velik sam fan europske kinematografije i smatram se veoma europskim, kao što ste rekli moja obitelj je odasvud zato me jako zanima rad u Europi koju smatram domom zbog svojeg bogatstva raznolikosti'', zaključio je.

In Magazin: Daniel Bruhl - 4 Foto: DNEVNIK.hr



Ne bismo se iznenadili da Daniel pred domaćim filmskim kamerama progovori tečni hrvatski.

